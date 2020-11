Imágenes satelitales revelan bases militares de China en el Himalaya

Una serie de fotografías muestran los edificios que comenzaron a abarcar gran parte de ese territorio en el Himalaya.

La empresa Maxar Technologies reveló una serie de imágenes que dejan en evidencia los trabajos de China en la construcción de bases militares en el Himalaya

De manera casi secreta, China ha trabajado en la creación de nuevas bases militares y búnkeres en regiones que son de difícil acceso en la frontera entre China e India.

Específicamente, los trabajos se llevan a cabo en la cordillera montañosa del Himalaya. Una serie de publicaciones lo dio a conocer. Estas son de la empresa satelital Maxar Technologies.

Satellite images shows the construction of what appears to be military grade, hardened ammunition bunkers, 2.5 KM away from Sinche-La pass on the eastern periphery of the contested Doklam plateau near the border between Bhutan and China in the area. pic.twitter.com/eXY1p4J49Y

