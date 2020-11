Messi nuevamente entre los favoritos para quedarse con el Premio The Best

La FIFA dio a conocer este miércoles la lista de los jugadores nominados, el ganador se conocerá el 17 de diciembre.

El argentino Leo Messi, el brasileño Neymar y los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara, además del polaco Robert Lewandowski, vencedor del premio de la UEFA tras ganar con el Bayern Múnich la Champions, forman parte de los once finalistas del Premio FIFA The Best.

Además de Messi está también el portugués Cristiano Ronaldo, después de que ambos se hayan repartido los premios del Ballón de Oro desde 2008, con excepción del triunfo del croata Luka Modric en 2018, un premio que no será entregado este año.

Premio The Best al Jugador de la FIFA

Thiago Alcántara (España/FC Bayern München/Liverpool FC)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus FC)

Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City FC)

Robert Lewandowski (Polonia/FC Bayern München)

Sadio Mané (Senegal/Liverpool FC)

Kylian Mbappé (Francia/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona)

Neymar (Brasil/Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (España/Real Madrid CF)

Mohamed Salah (Egipto/Liverpool FC)

Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool FC)

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Lucy Bronze (Inglaterra/Olympique Lyonnais/Manchester City WFC)

Delphine Cascarino (Francia/Olympique Lyonnais)

Caroline Graham Hansen (Noruega/FC Barcelona)

Pernille Harder (Dinamarca/VfL Wolfsburg/Chelsea FC Women)

Jennifer Hermoso (España/FC Barcelona)

Ji So-yun (República de Corea/Chelsea FC Women)

Sam Kerr (Australia/Chelsea FC Women)

Saki Kumagai (Japón/Olympique Lyonnais)

Dzsenifer Marozsán (Alemania/Olympique Lyonnais)

Vivianne Miedema (Países Bajos/Arsenal WFC)

Wendie Renard (Francia/Olympique Lyonnais)

Premio The Best al Guardameta de la FIFA

Alisson Becker (Brasil/Liverpool FC)

Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid CF)

Keylor Navas (Costa Rica/Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Alemania/FC Bayern München)

Jan Oblak (Eslovenia/Atlético de Madrid)

Marc-André ter Stegen (Alemania/FC Barcelona)

Premio The Best a la Guardameta de la FIFA

Ann-Katrin Berger (Alemania/Chelsea FC Women)

Sarah Bouhaddi (Francia/Olympique Lyonnais)

Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suecia/VfL Wolfsburg/Atlético de Madrid Femenino)

Alyssa Naeher (EE. UU./Chicago Red Stars)

Ellie Roebuck (Inglaterra/Manchester City WFC)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA

Marcelo Bielsa (Argentina/Leeds United FC)

Hans-Dieter Flick (Alemania/FC Bayern München)

Jürgen Klopp (Alemania/Liverpool FC)

Julen Lopetegui (España/Sevilla FC)

Zinedine Zidane (Francia/Real Madrid CF)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA Femenino

Lluís Cortés (España/FC Barcelona)

Rita Guarino (Italia/Juventus Women)

Emma Hayes (Inglaterra/Chelsea FC Women)

Stephan Lerch (Alemania/VfL Wolfsburg)

Hege Riise (Noruega/LSK Kvinner)

Jean-Luc Vasseur (Francia/Olympique Lyonnais)

Sarina Wiegman (Países Bajos/selección holandesa)

