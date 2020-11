Mirciny Moliviatis: “Este es un mensaje de unidad”

"Si algo tenemos los guatemaltecos es que en el momento en que la gente lo está pasando mal, todos nos unimos y el país camina increíblemente. ¿Imagínese que nos uniéramos siempre así?", comentó la reconocida chef y empresaria guatemalteca.

La reconocida chef y empresaria guatemalteca, Mirciny Moliviatis, compartió un mensaje de unidad a través de sus redes sociales, instando a los guatemaltecos a seguir trabajando unidos, tal como una vez más se manifestó durante la depresión tropical Eta que dejó daños severos en el altiplano de nuestro país y muertes.

En horas de la mañana publicó un video “sin que haya pensado hacerlo” o planificado, sino que fue un impulso por compartir su sentir y pensar ante la coyuntura nacional actual.

“Y decir que como guatemaltecos tenemos todo el derecho a protestar y decir que no nos gusta todo lo que están haciendo”, mencionó.

Mensaje de unidad… pero también de indignación

La chef indicó que en su video plasmó parte de su indignación derivado del recién aprobado Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el año siguiente, el cual terminó de leerse en el hemiciclo parlamentario este miércoles, 18 de noviembre, alrededor de las 5:30 horas.

“Primero que nada, la libertad de expresión es un derecho que tenemos todos los seres humanos. Cuando las cosas no están bien… yo lo veo como una empresa, cuando uno trata de hacer las cosas bien y si uno no hace bien el trabajo, inmediatamente le llegan a decir a uno: mirá no estás haciendo esto bien”, mencionó Moliviatis.

Pero también indicó que cuando se levantó le indignó mucho observar que había sido aprobado el presupuesto a puerta cerrada, “no lo vi transparente”, comentó.

“Me indignó ver como un señor diputado estaba leyendo el presupuesto, no se le entendía. Otros diputados hablaban por teléfono o entre ellos, cuando es tan importante algo que nos va a endeudar a los guatemaltecos por muchísimos años”, añadió.

Noticia desgarradora

Por otro lado, Moliviatis también mencionó a Publinews que en contraparte a lo anterior, hace unos días leyó una noticia en la que una niña de nueve años murió por desnutrición crónica en las manos de su padre, lo cual vio como algo injusto.

“No creo que sea correcto o lógico que estén pidiendo más dinero pero no hay carreteras, no hay hospitales ni escuelas. Tuvimos una emergencia nacional y tuvo que salir la población a apoyar como siempre lo ha hecho”, dijo.

Finalmente, aseguró que sus palabras son en todo caso un mensaje de unidad para todos los guatemaltecos, para continuar trabajando en pro de un mejor país empezando con uno mismo.

“Si algo tenemos los guatemaltecos es que en el momento en que la gente lo está pasando mal, todos nos unimos y el país camina increíblemente. ¿Imagínese que nos uniéramos siempre así? Pero no solo los guatemaltecos, sino también los gobernantes, en una misma línea de apoyo, de querer sacar a Guatemala adelante”, añadió.

“Enamorada del país”

“Yo estoy tan enamorada de mi país y me gusta muchísimo, su gente, sus paisajes, su comida, su belleza. Y no me gusta el robo, ni la corrupción. Entonces, creo que cuando nos unimos, es impresionante lo que podemos lograr”, menciona.

Asimismo, insiste en que se trata de un mensaje de unidad y no en representación de ningún partido político. “Como dije, fue hacer valer mi derecho de libertad de expresión y decir que si nos unimos las cosas pueden caminar mejor”.

“Guatemala tiene la bendición de un suelo mágico y super bondadoso. Tenemos productos endémicos que son muy ricos en nutrientes. Que nuestro país tenga el mejor café del mundo es porque el suelo es espectacular”, finalizó.

