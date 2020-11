Estefanía Bauer denuncia a su agresor y exige protección para su hijo

Estefanía Bauer, sobreviviente de violencia, encabezó una caminata en la que exige protección para su hijo, de dos años.

Estefanía Bauer Figueroa exigió a la justicia guatemalteca protección para su hijo Juan Ignacio, de dos años.

Hace 11 meses, ella junto al pequeño salieron de Cancún, en Quintana Roo, México, huyendo de su agresor Édgar Alberto García Juárez, con quien contrajo matrimonio.

Tras escapar a Guatemala, su violentador colocó una alerta por la desaparición del niño y ahora las autoridades mexicanas piden su repatriación.

Sin embargo, Bauer se opone y busca su custodia y su protección. Juan Ignacio nació en Estados Unidos, pero tiene nacionalidad guatemalteca.

“No estoy dispuesta a que se lleven a mi hijo a un hogar hostil, violento y tóxico”, indicó afuera del edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Bauer junto a otras personas hicieron una caminata desde la CSJ hasta el Juzgado de la Niñez y de la Adolescencia, ubicado en la zona 1, para exigir protección para el pequeño.

La audiencia para decidir sobre la custodia de Juan Ignacio está programada para la próxima semana.

Bauer, sobreviviente de la violencia

Bauer es sobreviviente de la violencia en sus manifestaciones física, económica y psicológica.

Todas las agresiones fueron denunciadas ante la justicia mexicana y guatemalteca. No obstante, en México no recibió apoyo por ser extranjera, ya que estaba con visa de turista.

“No me prestaron atención. Me dijeron que si la casa estaba a nombre de mi esposo que debía abandonarla. Hui en diciembre y me resguarde en Guatemala”, contó.

Agregó: “Hui porque no iba a esperar la tragedia, a ser una más. Para que después las autoridades dijeran: ¿por qué no hizo nada antes? Exijo el apoyo y el resguardo de la justicia”.

En tanto, Bauer denunció que su hijo también ha sido víctima de violencia, pues vio las agresiones que su padre cometía en su contra. Además, que desde hace 11 meses no recibe manutención.

Antecedentes del agresor

Desde hace un tiempo, García, el agresor, vive en Cancún. En ese lugar también residen sus padres.

Cuando estuvo en Guatemala adquirió varias deudas con personas particulares y con entidades financieras, de las cuales se desentendió, según comentó Bauer.

“Las deudas están vigentes y la afectada soy yo. Me obligó a sacar carros para él y para su familia… Llegó el momento de hablar, no estoy dispuesta a que me quiten a mi hijo”, enfatizó.

