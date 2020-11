Magistrados Molina Barreto y Rosales Mirón toman posesión en la CC

Los dos profesionales deberán desempeñar sus funciones hasta el 13 de abril del próximo año.

Los profesionales Roberto Molina Barreto y Jorge Rolando Rosales Mirón tomaron posesión de sus cargos como magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Ambos deberán desempeñar sus funciones hasta el 13 de abril del próximo año.

El martes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por mayoría, los designó como sus representantes ante el máximo tribunal, ya que los cargos estaban vacantes.

La toma de posesión quedó plasmada en una fotografía en la que aparecen los dos profesionales junto a la presidenta de la CC, Gloria Porras.

La elección de Molina Barreto ha sido cuestionada por diferentes sectores sociales, pero él no le ha dado importancia.

“No es por echarme flores, pero yo reúno las calidades y las cualidades para estar en el cargo. No tengo comentario a lo que puedan pensar los demás”, dijo a Emisoras Unidas.

El dos veces magistrado de la CC, agregó: “Mi expediente no tiene vinculación a ningún proceso penal. No he sido procesado por ninguna violación a los derechos humanos. Mi experiencia ya la conocen”.

⚠️Roberto Molina Barreto cobró la factura de haber favorecido en 2014 a la actual Corte Suprema de Justicia del @OJGuatemala en la elección de Cortes. 👆🏾Esta es la crónica de una elección arreglada ⤵️ pic.twitter.com/Fk6toZuUTn — Alianza por Reformas (@AlianzaRgt) November 12, 2020

Integración de la corte

La CC se integra con cinco magistrados titulares, cada uno tiene su respectivo suplente.

Los magistrados durarán en sus funciones cinco años y serán designados de la siguiente forma:

Un magistrado por el pleno de la CSJ

Otro magistrado por el pleno del Congreso

Un magistrado por el presidente de la República en consejo de ministros

Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Usac

Un magistrado por la Asamblea del CANG

Simultáneamente con la designación del titular, se hace la del suplente, ante el Congreso.

(Visited 5 times, 5 visits today)