Francis Argueta lamentó accidente de avioneta en zona 9

Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, indicó a Emisoras Unidas que era muy lamentable el accidente ocurrido en la zona 9 capitalina, en donde una avioneta cayó.

“Esto enluta a la aviación”, mencionó Argueta, al mismo tiempo que indicó que se lamentaba más aún debido a que la aeronave cumplía funciones de ayuda hacia Cobán, donde hay mucha necesidad tras el paso de la depresión tropical Eta.

Accidente deja un fallecido

Una persona murió en el lugar, en la 4a. avenida, entre 9a. y 10a. calle de la zona 9. Fue identificado por los Bomberos Voluntarios.

#AHORA José Luis Pos, vocero de @BVoluntariosGT, brinda detalles acerca del accidente aéreo ocurrido en la zona 9 capitalina | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/MaAI1Zgfe9 — PublinewsGT (@PublinewsGT) November 8, 2020

A este respecto, Argueta indicó que aún no podían confirmar si el piloto al mando, quien se supone que sería Juan José Rómulo López Yat, sería el fallecido o el acompañante.

Añadió lo siguiente:

“Estamos pendientes de confirmar si era el capitán al mando, Juan José Rómulo López Yat o bien su acompañante. Todavía no podría confirmar ese dato. Una de las personas, que suponemos es el piloto, el capitán al mando Juan José Rómulo, suponemos que es quién está en el hospital, estamos esperando que nos confirmen los datos en cirugía, con el 60 por ciento de su cuerpo quemado. La otra persona, el acompañante, sí falleció en el lugar del accidente.”

En cuanto a la persona que fue trasladada a la emergencia del IGSS 7/19, los Bomberos Municipales dieron pormenores, aunque no identificaron a la víctima.

#CBMInforma | #Accidenteaereo #Ampliación 4ta avenida y 10 calle zona 9 de la ciudad. Se rescata a un hombre y se traslada al #IGSS719 luego que sufriera un accidente en la aeronave en la que se transportaba. El Oficial Gerardo Martínez de @bomberosmuni brinda más detalles. pic.twitter.com/T8Oa0LSDg7 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) November 8, 2020

Entrevista

Estas son algunas otras preguntas que Francis Argueta contestó a Emisoras Unidas:

¿Tienen información de quién sería el acompañante?

“Eso es lo que estamos pendientes de confirmar. No quisiera dar una información que aún no hemos corroborado. Por el momento, preliminarmente tenemos la información que era el señor padre del piloto al mando, pero aún estamos pendiente de confirmar la información.”

¿Cuál es el procedimiento que se tienen ante un accidente como este?

Ya Investigación de Accidentes de Aeronáutica Civil está presente en el lugar, así como el Ministerio Público.

Nosotros vamos a ver las causas técnicas o posibles causas que pudiesen haber habido en el accidente. Examinamos el tema de motores, vamos a ver el récord de mantenimiento, los récords del piloto, también hay muchas causas que pudieron haber afectado el factor humano. Obviamente estamos llevando en este vuelo y más de 50 vuelos que ha llevado ayuda humanitaria, también hay que ver la carga que llevaba el avión.

Hay que saber cuál es la causa del accidente. También tenemos que ver el momento del despegue, en ese momento tuvo que haber alcanzado una aérea.

¿Tuvieron algún tipo de comunicación con Torre de Control?

No, no tuvimos alguna alerta de alguna falla que haya tenido el capitán al mando que haya reportado a la torre. Posiblemente no dio tiempo para que reportara.

¿Se han suspendido los vuelos?

Seguimos operando. Definitivamente esto nos entristece, pero la ayuda seguirá llegando.