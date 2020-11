VIDEO. Alcalde de San Pedro Carchá indica que no le permiten participar en reunión con Presidente

El alcalde de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, Winter Coc Ba, a través de las redes sociales oficiales de la comuna de ese municipio, da a conocer que fue excluido de una reunión a la que acudieron el presidente Alejandro Giammattei y el gobernador del departamento, Romel Manuel Véliz Castro.

Giammattei llegó a dicho lugar vía helicóptero, acompañado del ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, José Ángel López.

No hemos descansado en buscar apoyo y de coordinar toda la ayuda necesaria. Gracias a todas las instituciones públicas y privadas, y a los voluntarios, porque sabemos que estas 50 mil bolsas de alimentos será de alivio para las familias afectadas por esta emergencia.#FuerzaGuate pic.twitter.com/zwoAuQloha — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) November 7, 2020

VIDEO

No participó en reunión

De acuerdo con el video que se publicó en la página de la Municipalidad de San Pedro Carchá, el alcalde Coc Ba indicó que acudió al aeropuerto de Cobán para escuchar lo que diría el presidente y en qué iba a ayudar. “Pero él solo me dio la mano como que no me quiso saludar. Gracias, señor presidente”, aseveró.

“Le pregunté al señor gobernador si yo podía participar en la reunión que hubo ahorita y me dijo que no, “es privado”, dijo. Le agradezco al señor gobernador, con eso que hizo”, añadió el jefe edil.

#ATENCIÒN: Alcalde queda fuera de reunión de emergencia. Le niegan acceso a reunión con el Presidente y Gobernador al Alcalde de San Pedro Carchà. Carchà es uno de los lugares más afectados por la depresión Eta.#StarNews#InformaciónImprescindible pic.twitter.com/AREO3JMcVZ — SacatepéquezStarNews (@SacStarNews) November 7, 2020

“No tenemos presidente”

Por otro lado, el alcalde indicó que a pesar del desdén que por parte del Ejecutivo, tienen fe en que saldrán adelante como comunidad.

“No tenemos apoyo ni de gobernador ni de presidente, señores. Pero no tengan pena, yo tengo un Dios, yo tengo fe de que San Pedro Carchá lo vamos a descartar, no tengan pena. Toda la gente que está afectada, no se preocupe, aunque yo no tengo presidente, les digo que todos vamos a salir adelante”, mencionó.

Además, hizo un llamado a los empresarios que quieren colaborar con donativos y con la entrega de productos que ayudarán a las personas afectadas.

El alcalde indica que mejor se traslade el apoyo directamente a Cobán porque de otra manera “no llegará”.

“Señores empresarios, yo estoy viendo que ustedes tienen el corazón de donar los víveres aquí en Cobán, pero nunca van a llegar a mi pueblo, en Carchá. Si quieren donar directamente, por favor, ahí está el estadio Juan Ramón Ponce Guay, pueden llegar, los voy a esperar allí”, finalizó.

Publinews consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para contar con una postura del Ejecutivo pero se indicó que aún no contaban con información al respecto.