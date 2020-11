Biden adelanta a Trump en Georgia y Pensilvania y se acerca a la Casa Blanca

El candidato demócrata Joe Biden adelantó al presidente republicano Donald Trump en el conteo en los estados de Georgia y Pensilvania, considerados clave en la batalla por la Casa Blanca, aunque el recuento de votos aún continúa.

Según las cadenas de televisión Fox y CNN, citadas por la AFP, Biden superó a Trump en las últimas horas en ambos estados, tendencia que de mantenerse podría ser crucial para definir la elección en favor del exvicepresidente.

De momento, Biden tiene 253 votos electorales, por 213 de Trump. Para llegar a la presidencia, uno de los dos candidatos debe superar el umbral de 270, y ya que Pensilvania otorga 20 votos electorales, este podría determinar al ganador de los comicios este año.

El jueves, Biden brindó una breve declaración desde su localidad de residencia, Wilmington, en Delaware, en la cual volvió a pedir “paciencia” a sus simpatizantes y aseguró que no tiene dudas de que ganará las elecciones.

“Cada boleta debe ser contada, y eso es lo que vamos a ver que ocurra ahora. La democracia a veces es desordenada, y a veces requiere un poco de paciencia también”, reconoció el exvicepresidente.

“Seguimos sintiéndonos muy bien acerca de dónde están las cosas. No tenemos ninguna duda de que, cuando termine el conteo, la senadora (Kamala) Harris y yo seremos declarados ganadores”, indicó el veterano candidato demócrata.

I spent the afternoon attending briefings on the ongoing COVID-19 crisis and the state of the economy. Tune in as I provide an update on these briefings and efforts to count every vote. pic.twitter.com/duoDWfzf5C

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020