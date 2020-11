Alexandria Ocasio-Cortez es reelecta en la Cámara Baja de EE.UU.

La estrella del ala izquierda del Partido Demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez, de 31 años, fue reelecta al Congreso federal por una cómoda mayoría. Ella representa al distrito de Nueva York.

La legisladora, de origen puertorriqueño, conocida como A.O.C., obtuvo un 68.5% de los votos contra 30.8% para su rival republicano John Cummings, un expolicía y profesor de una escuela católica, de 60 años.

Adorada por jóvenes progresistas, A.O.C. llegó a Washington DC hace dos años como la representante más joven del Congreso, tras arrebatar el escaño a un demócrata que llevaba dos décadas en la Cámara Baja.

Desde entonces se convirtió en blanco de los republicanos -incluido del presidente Donald Trump- que la atacan sin cesar.

Las aliadas de la legisladora, tres mujeres progresistas que como ella desafían el establishment republicano y demócrata parecían también tener la reelección asegurada.

La prensa local daba como ganadora a Ilhan Omar en Minnesota; y a Ayanna Pressley en Massachusetts. Mientras en Michigan, Rashida Tlaib aventajaba a su rival republicano.

Impulsados por A.O.C., un puñado de demócratas en el ala izquierda del partido ganaron las elecciones legislativas en Nueva York, incluido el concejal Ritchie Torres, criado en el Bronx, que será el primer congresista afrolatino abiertamente homosexual.

A él se unirá, Jamaal Bowman, de 44 años, un director de escuela que venció en las primarias a Eliot Engel, quien llevaba 16 mandatos en Washington DC y contaba con el apoyo de la élite demócrata de centro, incluidas Pelosi y la expresidenciable Hillary Clinton.

El triunfo está también prácticamente asegurado para Mondaire Jones, un gay afroamericano, de 33 años, quien ganó las primarias en un distrito de inmensa mayoría blanca.

En tanto, en el distrito neoyorquino de Staten Island, Nicole Malliotakis, candidata a la Cámara de Representantes, de 39 años, parece haber arrebatado el escaño al representante demócrata Max Rose por 58% contra 41.8%, con 81% de los votos contabilizados, según la prensa estadounidense.

Nueva York, un feudo demócrata con 29 votos en el Colegio Electoral, votó abrumadoramente por Joe Biden como presidente, pese a que el presidente Donald Trump nació en la Gran Manzana y trabajó toda su vida aquí como inversor inmobiliario.

