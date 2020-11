VIDEO. Biden sufre serie de lapsus: menciona a su hijo fallecido y confunde a su nieta

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, sufrió este martes una serie de lapsus, en pleno día de las elecciones en Estados Unidos, al mencionar a su hijo fallecido, Beau Biden, y confundiendo a una de sus nietas.

Biden estaba hablando en Filadelfia, la mayor ciudad de Pensilvania, uno de los estados clave en la elección, cuando se confundió.

“Aquí está mi hijo, Beau Biden, que muchos de ustedes ayudaron a elegir al Senado de Delaware. Y aquí está mi nieta, Natalie”, afirmó, aunque en ese momento se encontraba abrazando a su nieta Finnegan.

Biden, además, se encontraba en Pensilvania y no en Delaware, donde la gente votó para elegir a su hijo como fiscal general y no como senador.

Al darse cuenta de su error, Biden reculó y dijo: “Ah, no esperen, ella no es, es la otra”.

El lapsus fue captado por las cámaras de CNN.

La pérdida de capacidad cognitiva de Biden ha sido un tema recurrente durante toda la campaña, desde las primarias demócratas. Su rival, el mandatario republicano, Donald Trump, hace constantes referencias a sus errores e incluso ha proyectado grabaciones de las mismas en sus mitines de campaña para entretener a los asistentes.

Biden inició la jornada electoral visitando la tumba de su hijo Beau, fallecido hace cinco años víctima de un tumor cerebral.

El exvicepresidente y su esposa, Jill Biden, hicieron una escala en la iglesia St. Joseph’s en Wilmington, Delaware, que suelen visitar los domingos para rendirle homenaje.

Después de una breve visita a la iglesia, acompañados de sus nietas Finnegan y Natalie, los cuatro caminaron hasta la tumba de Beau en el cementerio de la iglesia.

Ya centrado en la fecha, Biden pidió a los estadounidenses, a través de Twitter, que confíen en él.

“En 2008 y 2012, confiaron en mí para ayudar a dirigir este país al lado de Barack Obama. Hoy les pido su confianza una vez más. Esta vez, para Kamala y para mí. Podemos sanar el alma de esta nación. Prometo que no los defraudaremos”, escribió.

