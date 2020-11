Director de la OMS permanecerá en cuarentena tras contacto con persona contagiada

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el domingo que se ha puesto voluntariamente en cuarentena después de estar en contacto con una persona que había dado positivo al Covid-19, pese a que no tiene síntomas.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020