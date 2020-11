Conoce el trabajo que IsraAID hace en Guatemala

¿Qué es IsraAID?

Es una organización no gubernamental que su metal principal es responder a emergencias alrededor del mundo, tanto hechos por humanos como causados por fenómenos perturbadores naturales. Trabajamos desde el 2001 en más de 52 diferentes emergencias de los cual han sido en diferentes continentes en el mundo desde Asia, África, Europa y obviamente en América Latina. Nuestros sectores de experiencia tienen que ver también con el contexto israelí. En los sectores que trabajamos tienen que ver mucho con ese expertiz que se pudo pues desarrollar a través de las décadas siendo un país expuesto a bastantes diferentes riesgos y amenazas vam desde el clima, el hecho que es un país muy seco, pero obviamente también por el conflicto. Por ejemplo, agua, saneamiento e higiene. Hay conocimiento en el tema de riego, en el manejo de aguas negras, también. Otro sector de expertiz es el apoyo psico social y salud mental. También en la reducción de riestos y desastres. En América Latina empezamos a apoyar calor colaborar a partir del 2016 en el sismo de abril 2019 en Ecuador. A partir de ahí pudimos responder en América Latina a varias otras emergencias como las inundaciones en marzo del 2017 en Perú, también los sismos en México en el 2017 y a Guatemala llegamos después de la emergencia de la erupción del volcán de Fuego. Llegue con un equipo de respuesta de emergencia después de 24 horas, porque en ese entonces era la directora de país en México y estaba cerca. A partir de esa emergencia hemos estado trabajando en Escuintla apoyando al sector educativo y a las comunidades vulnerables que siguen afectadas por esa tragedia.

¿Qué tipo de ayuda ofrecen o qué sectores apoyan?

Depende mucho el tipo de desastres. Generalmente en todas las emergencias tenemos el pilar principal de apoyo psico social y salud mental. Eso se enfoca básicamente en fortalecer las capacidades de respuesta de emergencia, de proveedores de servicio no especializados y líderes de comunidades. Entonces, qué herramientas podemos dar a personas que no son especialistas en salud mental para así poder dar un apoyo inicial de primeros auxilios psicológicos a sus comunidades. Obviamente si en una crisis los especialistas de salud mental no pueden llegar a toda una comunidad, no es el mismo mecanismo de dar apoyo individual que a toda una comunidad que sufrió un trauma por una crisis. Sabemos que el apoyo que hay en términos de salud mental, el apoyo financiero a nivel global pero también específicamente en Guatemala es muy bajo. En porcentajes podemos por ejemplo tomar las cifras, no están actualizadas, pero en 2011 sabemos que de todo presupuesto en para salud solamente 1.46% va a salud mental; es decir que el resto del de todo ese ese presupuesto de salud va a otras cosas que no sean apoyo en salud mental y pues después de una crisis no solamente se daña las casas o la infraestructura o la salud física obviamente también es un impacto muy grande en la salud mental. En Guatemala sabemos que únicamente hay 0.54 psiquiatras por cien habitantes o sea en toda la ciudad de Guatemala hay solamente creo que 5 psiquiatras y en Escuintla nada más hay 7 psicólogos. Apoyamos en el fotalecimiento de los líderes comunitarios.

En el contexto de la pandemia del Covid-19, ¿Cómo han ayudado?

Debido a la pandemia, tuvimos que cambiar toda la programación, no solo en Guatemala, sino en otros países, hecha para el 2020 o sea todo lo que teníamos planificado tuvimos que moverlo. Trabajamos mucho en la concientización, la importancia de tomar las medidas sanitarias. También se está trabajando en programas de la reactivación. Guatemala brindamos apoyo en nutrición y la instalación de huertos urbanos para que mujeres pudieran cosechar sus propias verduras y también en un futuro que pueden venderlas. También se están dando cursos de emprendimiento. También nos seguimos enfocando en fortalecer esas capacidades para responder las crisis en términos de apoyo psico social. Dimos seminarios en línea a personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que es uno de nuestros aliados muy importantes. También hemos ofrecido seminarios en línea sobre la importancia del autocuidado, ya que tenemos que cuidarnos nosotros mismos antes de apoyar a otros. Seguimos apoyando a las escuelas, sobre protección sobre cómo asegurar el bienestar de los niñas y las niños, ya que esta situación genera más estrés en la familia. También hemos distrbuido kits de higiene y mensajes de concientización en los centros de salud sobre la prevención para evitar la propagación del Covid-19.

¿Cuál es el apoyo que ofrecen en comunidades afectadas por la erupción del volcán de Fuego?

Estamos apoyando en el proyecto La Dignidad, por ejemplo, con lo de los huertos urbanos para las mujeres. Hicimos un centro de llamada, ya que por todo esto no pudimos hacer actividades en persona, se apoya vía telefónica. Además, con mensajes de prevención cómo cuidarse tanto de salud física como la emocional. Hemos distribuido cajas de alimentos así como kits de higiene que contenían como gel antibacterial y jabón.

¿Cómo se sostienen financieramente?

Buena pregunta, es una organización sin fines de lucro y somos una organización no gubernamental; sin embargo si recibimos apoyo de iniciativas individuales como por ejemplo fundaciones más grandes. Por otro lado, hay fondos institucionales. Tenemos en aliados como la ONU, diferentes agencias como Unicef o PNUD, con quienes colaboramos. Dan parte de sus fondos a organizaciones de tamaño medio, como IsraAID. También recibimos fondos de la embajada israelí. Son un aliado muy bueno en Guatemala, nos apoyaron ahorita en lo del Covid-19 con un donación muy generosa de apoyo a los huertos urbanos y también a los centros de salud que con equipo de protección y equipos para medir el peso de niños para batallar contra la desnutrición.

¿Qué repaso haces de Guatemala o en qué otros sectores crees que se necesita apoyo?

Es muy cierto que la desnutrición ha sido un problema en Guatemala. Ha sido una problemática por muchos años y, obviamente como organización, respondemos a las emergencias, pero la misión es que quedamos a lo mediano y largo plazos para apoyar las comunidades afectadas, para hacerse más reliciente en futuras crisis. Entonces, ahí es donde se cambia la estrategia, ya que nosotros venimos con cierta experiencia de emergencia, apoyamos durante esa fase de emergencia como rehabilitación, pero en caso de Guatemala o en Colombia, por ejemplo, hay oportunidad de quedarnos más a lo largo plazo, pues obviamente la estrategia de la misión cambia. Tenemos que estar muy a fines con las necesidades que surgieron durante una emergencia que son típicos, sino cuáles son las brechas grandes existentes de un país.