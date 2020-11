El controvertido caso de la mujer que dará a luz a su nieto en Estados Unidos

En la actualidad, las mujeres que se ven imposibilitadas para dar a luz, alquilan un vientre para hacer realidad su deseo de ser madre. Sin embargo, lo común es que la mujer que alquile su vientre no sea de la familia. Rara vez, una hermana o prima se presta para este proceso. Por eso, el extraño caso de Julie Loving y su nieto se viralizó. La mujer de 51 años, está ayudando a su hija con el sueño de ser madre.

A través de las redes sociales se ha vuelto muy popular su caso después que se conociera que la joven, Brianna Lockwood, tiene problemas de fertilidad. Entonces, esta fue la última alternativa para formar una familia.

La abuela que dará a luz a su propio nieto

Después de pasar por cuatro transferencias de embriones fallidas, dos abortos espontáneos y un embarazo ectópico, Brianna, de 29 años, y su esposo Aaron, comprendieron que traer al mundo a su hijo no sería posible sin recurrir a ayuda externa de otra mujer.

Entonces, tomaron la decisión de buscar a una portadora gestacional quien llevara en su vientre al bebé hasta el momento de dar a luz. Para esto, optaron en la fecundación de los óvulos y espermatozoides en un laboratorio.

Es allí donde su madre Julie entró en la ecuación. A pesar de su edad avanzada, se encontraba en perfectas condiciones de traer nuevamente vida al mundo. Este es caso que definitivamente ha asombrado a todos, proveniente desde Chicago, Illinois.

Un hecho altruista

De acuerdo con la información publicada en el portal Sopitas, la designación de la mujer, que será futura abuela, como portadora también estuvo motivada por los altos costos que significa recurrir a este tipo de procedimientos.

“La mayoría de los estadounidenses no pueden pagar una portadora gestacional”, afirmó el médico de fertilidad de la joven, Brian Kaplan, a la revista Today. Esto es porque su precio oscila los 100 mil dólares, según la misma fuente.

No obstante, no todo fue color rosa. Presuntamente, Brianna no estuvo de acuerdo al inicio de que su madre llevara al bebé por considerar que era “algo raro”. Además, que le preocupó la edad de la dama, por encima de los 50 años.

Pero con la idea sobre la mesa y las intenciones de agrandar la familia, el especialista elaboró un plan para ver si esta era una posibilidad. Así que inició toda una ronda de exámenes médicos, a pesar que no era muy optimista al respecto.

De acuerdo con el citado medio, el doctor Kaplan afirma que la edad ideal para ser portadora gestacional son 40 años o menos, así que cuando Julie obtuvo resultados positivos a todas las pruebas la sorpresa fue mayúscula. Haría realidad el deseo de parir a su nieto.

“Mi madre es una doble corredora del maratón Boston y triatleta, y se parece más a mi hermana. ¡Está en plena forma, en mejor salud que cuando tenía 20 años cuando me dio a luz!”, explicó Brianna en sus redes sociales cuando hizo el anuncio.

Manos a la obra, el procedimiento se realizó exitosamente el pasado 25 de febrero y ahora solo se encuentran a la espera del pequeño que llegará al mundo en poco tiempo puesto que ya se encuentra en la semana 38 de embarazo.

En la dulce espera

A través de la cuenta en Instagram que tienen para dar más detalles del suceso que ha acaparado la atención de más de 119 miles de seguidores, la mujer informó que se estima que para el 12 de noviembre nacerá su nieto. Además, reveló que será una niña.

“Estoy tan agradecida y feliz de cómo ha ido todo después de tantas molestias anteriores, ¡tenemos tanta suerte de que este haya sido un embarazo de “libro”! ¡Simplemente cruzamos los dedos para un fácil nacimiento”, escribió en una de las últimas publicaciones.

El perfil está dedicado completamente a mostrar los detalles de la gran espera de la joven pareja, como los ecogramas, sesiones de fotos, el cuarto de la bebé y el crecimiento del vientre de la abuela.