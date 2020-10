Alejos tras la decisión de EE.UU.: “Soy respetuoso; espero aclarar el tema”

El diputado Felipe Alejos dijo respetar la decisión del gobierno de los Estados Unidos de considerarlo corrupto y no elegible para entrar a ese país.

Alejos asistió este jueves a la sesión plenaria en el Congreso de la República. Un día después de que el Departamento de Estado hiciera pública su declaración.

El congresista también indicó no saber las razones que motivaron al gobierno norteamericano a tomar esa decisión.

“No tengo información. No puedo opinar sobre algo de lo que no sé. No voy a entrar en especulaciones. Es un tema que se debe aclarar”, comentó a la prensa.