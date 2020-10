Ocho datos sobre la transferencia de Q135.2 millones a Caminos

El titular de la Dirección General de Caminos, Fredy Chojolán, dijo en citación en el Congreso que existe la probabilidad de que hayan falsificado su firma durante su ausencia por estar enfermo de Covid-19 y con ello se autorizó el traslado de Q135 millones.

Pero un día después el ministro Josué Lemus, junto con el subdirector de Caminos, Nery Martínez, explicaron el proceder de dichos fondos.

1. Ministro: “No se ha perdido ni un centavo”

El ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, ofreció una conferencia de prensa en la que explicó el destino de la transferencia de Q135.2 millones que se asignó a la Dirección General de Caminos. “No se ha perdido un solo centavo, aquí no se pierde nada. Fue una declaración que sacaron de contexto”, indicó. Por su parte, Nery Ramírez, subdirector de Caminos, dijo que no se hizo una transferencia monetaria, sino dos de espacio presupuestario para la ejecución de obras para la reposición de carreteras y de rutas secundarias en los departamentos.

2. Mandatario se pronuncia

El presidente, Alejandro Giammattei, se pronunció sobre este tema. “Respecto a las dudas del manejo presupuestario de la Dirección de Caminos y derivado de unas declaraciones públicas del director de esta institución, el ministro del CIV, Edmundo Lemus, junto con el subdirector financiero de Caminos dieron una conferencia de prensa. Se aclaró que esto se trata de una reasignación presupuestaria y se detalló el destino de los recursos para que no quede duda a la población”, expuso. Añadió que “dadas las circunstancias del caso, he girado instrucciones a la Comisión Presidencial contra la Corrupción para que se presente con el director de Caminos para que explique responsablemente este y otros casos que aquejan a la institución”.

3. Recomienda la destitución de funcionarios

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, recomendó al presidente, Alejandro Giammattei, la destitución inmediata del ministro Lemus, así como del director de Caminos, Fredy Chojolán, porque ambos asistieron el lunes al Congreso y dijeron que no sabían el destino de la transferencia de Q135.2 millones. Rodas recordó que el 12 de octubre alertó sobre posibles irregularidades en la adjudicación de obras en Caminos, las cuales, muy probablemente, ha capturado dicho ministerio. En esa fecha recomendó la remoción de Chojolán.

4. MP coordina allanamientos en dependencias

El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía contra la Corrupción inició una investigación por la desaparición de la millonaria transferencia. De esa cuenta, se realizaron una serie de diligencias, las cuales incluyeron allanamientos en Caminos y en el Ministerio de Finanzas. El objetivo era localizar y secuestrar indicios con los cuales se pueda determinar qué pasó con el dinero, pues Chojolán aseguró que para esa gestión “falsificaron su firma”.

5. Organización presenta una denuncia al MP

La dudosa transferencia presupuestaria llevó a que la organización Acción Ciudadana (AC), capítulo de Transparencia Internacional, presentara una denuncia ante el MP en contra de Lemus, Chojolán, el titular de Covial, Mario Aguilar, y otras autoridades que resulten responsables. Los delitos son por fraude, malversación de fondos y tráfico de influencias. Edie Cux, presidente de AC, contó que han recibido reportes de anomalías en Covial y en Caminos en las que se informa que han contratado a familiares y allegados de los funcionarios.

6. Bancada UNE pide interpelar al ministro Lemus

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitó interpelar al ministro de Comunicaciones, Josué Lemus. La solicitud se hace para que el funcionario rinda cuentas sobre la adjudicación de contratos, pues los diputados creen que hay una red de empresas que se vinculan entre sí y que se favorecen del Estado. También desean que explique la cuestionada transferencia presupuestaria. La interpelación la solicitó la UNE, pero estará a cargo del diputado José Inés Castillo. Se desconoce la fecha en que se incluirá en la agenda del Congreso.

7. Vicepresidente Castillo espera una explicación

El vicepresidente, Guillermo Castillo, también se pronunció sobre la transferencia: “Estoy esperando una explicación, no es posible que se desaparezcan Q135.2 millones. Sin embargo, creo que hay una confusión. Hablé con el ministro de Finanzas, estoy preocupado, soy parte de este gobierno y no queremos malos entendidos en el manejo de los recursos, y me comentó que sí existe un expediente, que hay un proceso de ejecución de varios proyectos. Posiblemente el director de Caminos no se recuerde de eso y al ministro, también, lo tomaron por sorpresa cuando le hicieron la pregunta”.

8. Contraloría hará análisis de dudosa transferencia

La Contraloría General de Cuentas (CGC) informó que está analizando y revisando la transferencia millonaria a la Dirección General de Caminos. Al terminar esos procesos, determinará las sanciones correspondientes, las cuales podrían ser administrativas, formulaciones de cargos o denuncias penales. La CGC recordó que hace un trabajo de auditoría permanente en el Ministerio de Comunicaciones y revisa su presupuesto, su ejecución, las transferencias y los movimientos presupuestarios, los cuales deben hacerse con base en la Ley Orgánica del Presupuesto y los requerimientos que determine el Ministerio de Finanzas.