“No más historias de abuso”, conoce sobre esta iniciativa

View this post on Instagram

#NoMásHistoriasdeAbuso Con fe, amor y apoyo podemos hacer hacer grandes cambios. Es importante que conozcas sobre estos temas y si has pasado por una situación así, siempre hay un nuevo amanecer. Si quieres conocer más, visita el link en nuestra descripción . . . #NoMásHistoriasDeAbuso #ElPaísdelosJóvenes #NoMásAbuso #FeAmoryApoyo #cuidemosalosniñosyniñas #cuidemosalosniñosdelabuso #noalabusoinfantil #yanomasabuso #ceroabusos #ceroabusosaniños #yanomasabusosexualinfantil #stayhomestaysafe #quedateencasa #juntospodemos #juntospodemoslograrlo #unidos #comparte #unidossomosmásfuertes #unidospodemos #unidossomosmas #guatemala #guatemalagt #guatemalacity #guatemalacity🇬🇹 #guatemalacitycentral #guatemalteco #guatemaltecos