Embajador William Popp: “Absolutamente; voy a continuar, por mi parte y de la embajada, la lucha contra la corrupción”

¿Cuál fue su reacción al conocer que fue designado como embajador de Guatemala?

Me sentí muy afortunado, porque la relación entre Guatemala y los Estados Unidos es muy importante. Somos socios y amigos desde hace muchos años. Es una embajada muy importante para Estados Unidos en las Américas. Entonces, como es para mí la primera vez ser embajador, me sentí muy afortunado por la oportunidad de conocer un país tan bonito, con tanta cultura e historia, y con relaciones de colaboración y amistad con los Estados Unidos muy fuertes.

¿Qué tanto conocía o había escuchado de Guatemala?

Tuve la oportunidad, afortunadamente, de conocer Guatemala cuando era estudiante universitario hace muchos años. Pero conseguí visitar por dos semanas, poco tiempo, y conocí, Tikal, La Antigua Guatemala, Chichicastenago y el lago de Atitlán. Entonces sabía que es un país bonito y será una oportunidad de vivir en una nación linda, con una cultura muy rica y para mi familia sería una experiencia fantástica. Me siento muy afortunado con esta oportunidad.

¿Cómo fue su llegada al país en medio de la pandemia? ¿Tuvo que guardar cuarentena?

Estamos en un momento muy complicado en todo el mundo con la pandemia y desafortunadamente está afectando muchas partes de nuestra vida. Sé que hay gente que está sufriendo con desafíos y situaciones muy difíciles en los Estados Unidos, en Guatemala y en todo el mundo. Es un momento difícil para todos nuestros países. Me siento afortunado de llegar acá y tener la oportunidad de comenzar rápidamente mi trabajo después de haber pasado 14 días con precaución. Llegué con mi prueba negativa de Covid-19, pero por precauciones me quedé en cuarentena domiciliaria por esos 14 días. Fue una oportunidad de conocer el equipo de la embajada y después de eso tuve la oportunidad de presentar mis cartas credenciales el pasado lunes y he comenzado a trabajar activamente a conocer Guatemala y a hacer conexiones con todos los sectores.

¿Cuáles serán sus prioridades como embajador de los Estados Unidos en Guatemala?

Mi meta principal es profundizar aún más la relación, la amistad y la colaboración entre Guatemala y los Estados Unidos. Somos países socios y amigos desde hace mucho tiempo. Tenemos muchos intereses en común y quiero que nuestra relación quede aún mucho más cercana. Específicamente quiere decir, en primer lugar, la prosperidad. Quiero que haya mas trabajos y más empleos formales vinculados a la inversión norteamericana y al comercio. Oportunidades para más gente; la prosperidad también quiere decir que una persona pueda vivir en una situación sana, me refiero al Covid-19, y hoy (ayer) tuve la oportunidad de participar en una donación de dos hospitales móviles, que es parte de esos esfuerzos. El segundo lugar es la seguridad. Tenemos una situación con el crimen transnacional que no solo impacta en Guatemala y Estados Unidos, sino a toda la región. También hay desafíos con el narcotráfico; juntos hemos avanzado mucho en avanzar, particularmente, en el tráfico de drogas marítimo, pero hay mucho más que podemos hacer en colaboración. También está la seguridad fronteriza y el área de inmigración, es muy importante también continuar con la colaboración. En tercer lugar está la gobernanza, que es una parte fundamental de la libertad y de la lucha contra la corrupción. Realmente quiero continuar, de mi parte y de la embajada, en la lucha contra la corrupción con las instituciones en Guatemala. Finalmente, me gustaría trabajar como dos países democráticos en avanzar la democracia en la región.

¿Qué significa ser un embajador de un país como Guatemala, hablando que es una nación de ruta de inmigración irregular hacia los Estados Unidos?

Es un tema muy importante para los dos países. Queremos trabajar con el Gobierno guatemalteco, con las instituciones y con los actores de la sociedad para, en primer lugar, crear oportunidades en Guatemala y para quienes estén condiciones difíciles no opten emigrar de manera irregular. Que tengan alternativas en el país y que Guatemala no pierda a su gente y ese potencial que representa. Estamos trabajando con varias formas de asistencia, particularmente en el área de las micro y pequeñas empresas, pero también en la educación, para ayudar y crear oportunidades. También hay necesidades de trabajar para proteger las fronteras y lo estamos haciendo junto con las autoridades guatemaltecas y regionales. El viaje, la inmigración irregular a los Estados Unidos, es muy peligroso debido a las redes de traficantes y de “coyotes”. Los riesgos son grandes para la gente que decide tomar esa medida, de hacerlo de manera irregular y cuando llega a la frontera con los Estados Unidos está cerrado. No es simple entrar. Lo que queremos hacer es crear oportunidades para que la gente no tome ese riesgo.

Su ponencia durante la audiencia en el Senado de Estados Unidos ha generado muchas expectativas, sobre todo porque fue enfático en que la lucha contra la corrupción debe seguir…

Absolutamente; voy a continuar, por mi parte y de la embajada, la lucha contra la corrupción y usar todos nuestros recursos y medidas que tenemos por parte del Gobierno de los Estados Unidos para trabajar con el Gobierno de Guatemala, las instituciones, la sociedad civil, el sector privado y todos los sectores para enfrentar la corrupción. Porque la corrupción, obviamente, reduce la posibilidad de prosperidad en este país, aumenta el costo de vida para la población y complica la posibilidad de tener seguridad jurídica para la inversión y el comercio. Como un país socio y amigo de Guatemala, vamos a continuar en esa lucha contra la corrupción.

Se le ha visto bastante activo en sus primeros días como embajador de los Estados Unidos, ¿con cuáles funcionarios ya se ha reunido?

Ha sido una semana muy buena para mí y conocer el contexto y la situación. Muchos de los líderes de este país que están trabajando duro por el bienestar de Guatemala. En primer lugar, obviamente, tuve el honor de presentar mis cartas credenciales al señor presidente de la República, Alejandro Giammattei; también me reuní con el canciller, Pedro Brolo, para tratar los temas en común. Ese fue mi primer día fuera de la cuarentena domiciliaria. El martes recibimos una delegación del Comando Sur, que representa el interés de los Estados Unidos de continuar y profundizar la colaboración en área de la defensa y la lucha contra el tráfico de drogas. El miércoles me reuní con la fiscal general, Consuelo Porras, porque el Ministerio Público juega un papel muy importante en términos de seguridad y en la lucha contra el crimen. También tuve la oportunidad de reunirme con la Corte de Constitucionalidad, que es una institución fundamental para la gobernanza del país. Además, me reuní con el director de la Coprecovid, porque la respuesta a la pandemia también es un área de prioridad principal para mí y la embajada. Hoy (ayer) participé en una donación de dos hospitales móviles. En la tarde, Tuve la oportunidad de conocer y hacer una visita a la FECI junto con la fiscal general y conocer al fiscal Juan Francisco Sandoval y dar el respaldo que continúa de los Estados Unidos para la lucha contra la corrupción. Ha sido una semana muy activa, pero muy buena.

¿Qué le ha dejado esta primera semana de actividades en Guatemala?

Hay siempre desafíos, pero hay muchas oportunidades, trabajando juntos conseguiremos mucho más. En mis primeras reuniones quiero conocer el contexto y la realidad. Quiero buscar oportunidades en donde los Estados Unidos puedan lograr construir más puentes y oportunidades.

De cerca…

¿Cuál fue el último libro que leyó o escuchó?

Acabo de leer una biografía sobre el presidente Abraham Lincoln. Es un libro muy interesante de cómo él organizó su equipo para realmente avanzar en la libertad y el fin de la esclavitud en los Estados Unidos durante la Guerra Civil americana.

¿Practica algún deporte?

Me gusta la bicicleta, pero no lo hago frecuentemente como debería hacerlo para la salud.

¿Ya comió algún platillo guatemalteco?

Todavía no, pero en la casa estamos bebiendo rosa de Jamaica todos los días, es una medida nueva para mí y mi familia.

¿Cómo celebrará el Día de acción de gracias?

Vamos a hacer todo lo posible para organizar una cena con mi familia, colegas y amigos, obviamente de una manera segura, pero es un feriado muy importante, porque es para dar las gracias por todo lo que nosotros tenemos; principalmente, para mí es la familia, colegas y amigos.

En su tiempo libre, ¿qué hace?

Me gusta leer mucho. También jugar con mi hija y pasar tiempo en casa. Trato de cocinar, pero mi esposa es la persona de la familia que cocina bien; pero yo soy el responsable de hacer el desayuno, por lo menos.

¿Alguna palabra guatemalteca que le haya causado gracia o que ya se la haya aprendido?

Todavía no, pero estoy muy interesado en conocer el vocabulario chapín. Todo el mundo me dice que es muy importante hacerlo y estoy esperando esa oportunidad.

De manera personal, ¿cuáles son las medidas que toma para la prevención del Covid-19?

Estamos en casa, siguiendo con mucho cuidado las indicaciones. Casi no salimos de la casa hasta el punto de que es necesario por trabajo; lavarnos las manos, usar la mascarilla y practicar el distanciamiento social. Lo importante es seguir esas prácticas y vamos a salir de esta situación más rápido y más fuertes. Eso será lo bueno de esa experiencia.

Su carrera

El embajador William W. Popp es un diplomático de carrera del Servicio Exterior de los Estados Unidos. Previo a llegar a Guatemala, fue encargado de negocios y ministro consejero en la embajada de los Estados Unidos en Brasilia, Brasil.

Antes de eso, fungió como consejero para Asuntos Políticos, y después como ministro consejero en funciones, en la embajada de los Estados Unidos en Nairobi, Kenya. Además, fue el Director de la Oficina de Política Económica Regional y Coordinación de la Cumbre en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado para la Cumbre de las Américas 2015.