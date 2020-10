Asociaciones se preparan para la jornada virtual de adopciones de mascotas

La presidenta de una de las organizaciones que participará en esta feria virtual nos habla sobre el proceso de adopción de perros. Los detalles de esta actividad serán informados próximamente en las redes oficiales de la Municipalidad de Guatemala.

Desde hace cinco años, Alma Luna, presidenta de la Asociación Meraki, se ha dedicado al rescate, castración y adopción de perros abandonados, junto con 10 organizaciones más, se preparan para participar en la jornada de adopciones que se llevará a cabo de forma virtual este año.

Dicha actividad está siendo organizada por la Municipalidad de Guatemala y busca impulsar que las personas amantes de las mascotas y que deseen adoptar un perro puedan brindarle un hogar a los animales que han sido maltratados y rescatados de la calle.

En sus cinco años de labor Alma Luna comenta que ha albergado alrededor de 500 perros en situación de calle, los cuales desparasita, castra y les da un hogar temporal para que luego puedan ser adoptados.

“Cada quien elige su vida, me arrepiento no haber conocido este mundo desde antes, he aprendido quizá más de un perro que de un humano, por eso me siento feliz de contribuir a brindarle un hogar a un can”, expone.