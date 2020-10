Condenan a 31 años de cárcel a exdirectora del Colegio Rébsamen de México

La ex directora y dueña del Colegio Rébsamen, Mónica García Villegas, mejor conocida como Miss Moni, fue condenada a 31 años de cárcel por homicidio culposo y responsabilidad de obras, por la muerte de 19 alumnos y siete adultos a causa del derrumbe del inmueble, durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El juez de control fijó la sentencia la tarde de este miércoles y una multa de 402 mil pesos, por concepto de reparación del daño para los familiares de cada una de las víctimas, es decir, 10.4 millones de pesos.

El abogado de la maestra, Rosendo Gómez Hernández, detalló que el castigo considera 26 años de cárcel por el homicidio culposo de las 26 personas y cuatro más por homicidio de responsabilidad de obra.

En la primera parte de la audiencia, Miss Moni se declaró inocente y reiteró que no ofrecería disculpa a los familiares de los fallecidos porque ella no fue la causante de las muertes, pero que sí intentó darles el pésame.

“La maestra les externó directamente a ellos y decirles que trató de ser amable, yo traté de ofrecerles un pésame, no lo quisieron aceptar y ella dijo: ‘yo no tengo porque pedirles perdón a ustedes de eso, perdón no, porque soy inocente’”, dijo Gómez Hernández durante un receso que se decretó en la audiencia, que inició a las 8:00 horas de este miércoles.