Magistrados de la CSJ ratifican su continuidad en el cargo

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó su continuidad en el cargo.

La revalidación se hizo en una sesión extraordinaria, la cual terminó la madrugada del martes 13 de octubre, debido a que no han sido electos sus sucesores.

Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial (OJ), informó que previo a la ratificación se solicitó una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad (CC).

En esta se resolvió que las y los magistrados de la CSJ deben continuar ejerciendo sus funciones hasta que no se elijan a sus sustitutos.

“La entrega del cargo se realizará en el momento que dichos sustitutos se encuentren debidamente legitimados para asumir los cargos dentro del periodo 2019-2024”, indicó.

Un año sin elegir cortes

El 13 de octubre del año pasado fue el día en que las nuevas autoridades del OJ debieron tomar posesión de sus cargos.

No obstante, el proceso se atrasó, porque algunas organizaciones sociales accionaron en contra del actuar de las comisiones de postulación. La CC enmendó el procedimiento y ordenó repetirlo.

Cuando esto se hizo, se elaboraron los listados de candidatos y se remitieron al Congreso de la República para que los diputados votaran, a viva voz a favor o en contra, de cada uno de los aspirantes.

Sin embargo, no la elección no se ha hecho ni se hará este año, pues no hay interés, dijo Rodolfo Neutze, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

“La elección de cortes será hasta el próximo año. Nosotros seguiremos proponiendo el tema, pero no es una prioridad en el Congreso. La agenda está entrampada”, indicó.

Por su parte, Boris España, del bloque Todos, destacó: “Veo el tiempo muy corto, lo veo difícil, ahorita se mueven otras aguas. Estamos por entrar a un nuevo receso y falta que termine la interpelación al ministro de Desarrollo. También falta elegir la junta directiva”.

Las declaraciones de Neutze y España se dieron en el programa “A Primera Hora”, de Emisoras Unidas, 89.7 FM.

