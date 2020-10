Transportistas manifiestan y piden igualdad para circular

Transportistas de Asopagua realizaron este viernes, 9 de octubre, una plantón frente a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en la zona 1 capitalina, con el propósito de pedir una reunión con el jefe de dicha institución, Jordán Rodas.

La razón de esta manifestación, de acuerdo con Edwin Amaya, presidente de Asopagua, es exigir el derecho de igual.

“Estamos tomando la acción de obligar al procurador de los Derechos Humanos nos atienda y le vamos exigir un pronunciamiento en el grave problema del transporte urbano y de no ser acatadas nuestra solicitud vamos a ir aumentando la presión con nuestras unidades y nos pongan atención”, agregó Amaya.

El transporte ha sido unos de los sectores más golpeados durante la pandemia, debido a que tuvo que suspender el servicio por las medidas de restricción decretadas por el presidente, Alejandro Giammattei, para evitar la propagación de virus.

Lorena Pirir, transportista dijo que aún no han recibido ayuda del Gobierno, por lo que piden el apoyo para trabajar.

“Queremos respetar el protocolo para no hacer las manifestaciones, pero de no ser escuchados nos veremos en la necesidad de traer a los demás compañeros, ya que no aguantamos la situación”, mencionó Pirir.