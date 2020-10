El epidemiólogo Edwin Asturias apeló a la responsabilidad de las personas ahora que ya no hay estado de Calamidad, que regulaba la movilización en horarios y lugares y evitar que la pandemia fuera mayor en el país.

Coprecovid seguirá funcionando

El director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, confirmó que dicha oficina continuará colaborando con el Ministerio de Salud y la Presidencia para impulsar una política de salud sobre el control de la pandemia de Covid-19. Tomando en cuenta lo aprendido durante el primer semestre de la epidemia del nuevo coronavirus. La Coprecovid se creó en mayo y se invitó al epidemiólogo Edwin Asturias a encargarse de esa unidad que es la responsable de la reapertura de varias actividades económicas.

Pide la responsabilidad de las personas

Asturias apela a que las personas continúen implementando las medidas de prevención, como el uso de mascarilla y el distanciamiento entre personas para evitar el contagio del coronavirus SARS-CoV-2. El médico reconoció que se debe reaprender el comportamiento social debido al Covid-19, pero es claro que eso llevará tiempo. Ya que a los latinos les gusta estar cerca y más luego de haber permanecido distanciados por varios meses. Por ello es que insistió en que todos deben ser responsables en cuidarse.

“No todo debe ser sanción o penalización”

En cuanto a la multa por no utilizar la mascarilla, el epidemiólogo indicó que la probabilidad de contraer la enfermedad por no cubrirse la boca y nariz es de 10 veces más. Por lo que para cumplir con las medidas sanitarias “no todo debe ser sancionado o penalizado”. Según el director ejecutivo, el uso de la mascarilla es 95 por ciento eficaz para no enfermarse del Covid-19.

Sin descartar confinamiento, pero…

Asturias aclaró que solicitar un nuevo encierro es insostenible, pero que implementar de nuevo un toque de queda dependerá de la ocupación de camas en los hospitales en distintas áreas y la positividad de casos en las próximas semanas. Por lo que recomendó a la población y a los comercios atender las regulaciones para evitar que el número de casos muestre un alza en las próximas semanas.

Giammattei afirmó haber pagado su medicamento

En su regreso a las actividades públicas, el presidente, Alejandro Giammattei, aseguró indicar que ya no tiene Covid-19 y que sus pulmones quedaron bien, aunque seguirá con cansancio algunas semanas. “Yo pagué la enfermedad. El Estado de Guatemala no pagó nada, no hubo un costo para Guatemala. Tengo la ventaja de ser médico y de conocer la enfermedad”, resaltó el mandatario. Giammattei participó en una actividad en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) y Huawei en la donación de equipo tecnológico. De acuerdo con el mandatario, pudo vencer la enfermedad, ya que fue tratado en situación temprana y tomó los medicamentos al padecer los primeros síntomas.

El tablero para centros de capacitación y universidades establece medidas de bio seguridad estrictas. Marca la posibilidad para un retorno a determinadas actividades presenciales, como laboratorios. #ConferenciaDePrensaCoprecovid pic.twitter.com/mTIvPlI2Hq — COPRECOVID (@coprecovid) October 5, 2020

Casos por Covid-10 superan los 94 mil

El Ministerio de Salud Pública informó que el total de casos que se han registrado con Covid-19 desde el inicio de la pandemia en el país ha alcanzado a 94 mil 182 personas. No obstante, el domingo solo se realizaron 795 pruebas, de las cuales fueron detectados 219 nuevos casos. Mientras que el número de fallecidos por la enfermedad del nuevo coronavirus es de tres mil 302. Las autoridades de Salud insisten en seguir con las medidas, ya que el virus no se “ha ido”.

Espera que no se sobrepase las 5 mil muertes

Por último, Asturias comentó que las proyecciones por la Universidad de Washington, en Estados Unidos, es que en el país para enero de 2021 no sea mayor a cinco mil 660 muertes. Aunque dependerá del comportamiento de las personas en atender las medidas y regulaciones del Ministerio de Salud. Asimismo, indicó que se ha aumentado la movilidad desde que se eliminaron las restricciones. El jefe de la Coprecovid agregó que la semana pasada se detectó el tercer caso positivo en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Aunque se ha pedido que todas las personas traigan su constancia de prueba.