Un alunizaje femenino para luchar por la igualdad de género en el espacio

En cuatro años una mujer podría pisar la superficie lunar como parte del programa Artemisa de la NASA que busca regresar a los humanos al satélite natural de la Tierra. Lleva el nombre de la diosa griega de la Luna y hermana gemela de Apolo, que es también el nombre de la misión de la agencia que hizo aterrizar a las primeras personas en el satélite el 20 de julio de 1969.

“Nuestra meta es enviar a la primera mujer y al siguiente hombre a un lugar en el que nunca hemos estado antes: el polo sur lunar. Estamos apuntando a esta zona para un alunizaje en el 2024 porque creemos que es rica en recursos potenciales, incluyendo el agua”, declaró Jim Bridenstine, administrador de la NASA.

As @NASA prepares to send the first woman and next man to the Moon, college students have the opportunity to participate in the #Artemis program through Artemis Student Challenges.

The 2021 challenges are now open for registration: https://t.co/bpByduRCbr pic.twitter.com/sBkHpOxKVy

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 15, 2020