¿Qué tan cerca estamos de hablar el lenguaje universal?

Constantemente aparecen nuevos desarrollos y avances tecnológicos para facilitar la comunicación entre personas de cualquier parte del mundo. Y el lenguaje es una parte crucial de este proceso. A pesar de la distancia y la diversidad cultural, hay parámetros similares como el uso de dispositivos y/o redes sociales, que parecen estandarizar tales actividades. Pero, ¿puede el lenguaje ser un proceso homologado? ¿Podemos llegar a un punto en el que todos hablemos el mismo idioma e incluso dejar de lado nuestra lengua materna? Para Annabelle Lukin, profesora adjunta de Lingüística en la Universidad Macquarie, en Sídney, Australia, eso es casi imposible.

“El esperanto fue un intento de crear un idioma universal”, explica la profesora Lukin a Publinews Internacional.

“No funcionó, porque las lenguas están conectadas a la identidad de las personas y las comunidades. No se pueden eliminar las diferencias culturales del idioma, porque los idiomas crecen orgánicamente”, asegura.

La experta cree que, “sin embargo, ahora tenemos un lenguaje global y esto es algo que el mundo nunca ha tenido antes”.

“Ahora tenemos máquinas que pueden traducir para nosotros. Son herramientas increíbles y pueden ayudarnos en muchas situaciones diferentes, como cuando viajamos”, añade.

A pesar de ello, hasta el día de hoy, todavía necesitamos “humanos” para ayudarnos a traducir textos que son únicos y que las máquinas no pueden, como las obras de literatura. “Las máquinas son las mejores para traducir el lenguaje que usamos en situaciones altamente predecibles”, explica Lukin.

Día internacional de la traducción

Por eso, el 24 de mayo de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 71/288 “sobre la función de los profesionales de los idiomas en la conexión de las naciones y el fomento de la paz, la comprensión y el desarrollo” y declaró el 30 de septiembre como Día internacional de la traducción.

“El Día internacional de la traducción es una oportunidad para rendir homenaje a la labor de los profesionales de la lengua que desempeñan un papel importante en el acercamiento de las naciones, la facilitación del diálogo, la comprensión y la cooperación, la contribución al desarrollo y el fortalecimiento de la paz y la seguridad mundiales”, aclara la ONU.

“La transposición de una obra literaria o científica, incluida la técnica, de un idioma a otro, la traducción profesional, incluida la traducción propiamente dicha, la interpretación y la terminología son indispensables para preservar la claridad, un clima positivo y la productividad en el discurso público internacional y la comunicación interpersonal”, concluye la organización.

¿Cómo aprender un nuevo idioma?

Encuentra una manera que lo haga divertido.

Fíjate una meta y trabaja para alcanzarla. Por ejemplo, unas vacaciones en las que quieras hacer algunas cosas concretas, como pedir comidas o un libro que quieras leer o un programa de televisión que quieras ver.

Poco y a menudo (unos pocos minutos al día) es mejor que largos períodos a intervalos poco frecuentes.

Para los padres: Si en casa hablas un idioma diferente del que aprenden tus hijos en la escuela, asegúrate de que sigues usando tu idioma en casa con ellos.

4 preguntas a…

Monika Schmid, jefa del Departamento de Lenguaje y Lingüística en la Universidad de Essex

¿Crees que es posible que un día haya un idioma universal en el mundo?

No, todos los idiomas del mundo están en un estado de cambio constante; los hablantes actuales de italiano no entienden simplemente el latín (aunque el italiano es el idioma en el que evolucionó el latín), los hablantes de inglés no entienden el inglés antiguo o medio, y así sucesivamente. Si se observa la forma en que el inglés se habla ahora en comunidades separadas –por ejemplo, en Jamaica, India, Nigeria y Nueva Zelanda–, se verá que cada comunidad de hablantes desarrollará su propia pronunciación, vocabulario y gramática característicos, hasta el punto de que las lenguas se vuelven tan distintas que ya no pueden entenderse entre sí.

¿Qué avances han habido en el aprendizaje de idiomas? ¿Cuáles herramientas digitales se están utilizando más popularmente?

La enseñanza de idiomas y la pedagogía de los idiomas han evolucionado enormemente desde los enfoques de hace unas décadas, que se centraban principalmente en la perforación de la gramática y el vocabulario. Hoy en día entendemos que la mejor manera de aprender un idioma es usarlo de una manera naturalista –para hablar y participar– y para divertirse. Hay muchas plataformas digitales, aplicaciones, etc. por ahí y, hasta donde yo sé, ninguna es inherentemente mejor que otras. Lo importante es encontrar una que funcione para ti. Las personalidades, estilos de aprendizaje y estrategias de los estudiantes varían de un individuo a otro, por lo que no hay un enfoque único para todos.

¿Cuáles son los idiomas que están en peligro de desaparecer?

Se estima que de las cerca de 6 mil lenguas que se hablan hoy en día en el mundo, entre el 50% y el 80% pueden estar en peligro y extinguirse en el próximo siglo. Como dije anteriormente, cualquier lengua que se haga cargo se convertirá probablemente en una variedad o dialecto característico de estas comunidades, pero, a menudo, toda la historia, la cultura, el arte y la poesía de una comunidad muere con la lengua y la nueva lengua no puede hacerse cargo de eso.

¿Cómo preservar las lenguas que están a punto de desaparecer?

Si tan solo tuviéramos una respuesta a esa pregunta. Hay muchas iniciativas que tratan de enseñar a las generaciones jóvenes el idioma y preservarlo, pero es muy difícil.

