Continúan limpiando la desembocadura del río Motagua

Recoger la mayor cantidad de basura en la desembocadura del río Motagua es una de las prioridades de las autoridades de ambiente.

Hace una semana, Ricardo Alvarado, alcalde de Omoa, en Cortés, Honduras, advirtió con denunciar internacionalmente a Guatemala por los daños ocasionados a las playas de ese municipio.

Alvarado se quejó de las toneladas de basura que llegaron a esa costa caribeña a través del río Motagua. Dicha contaminación impacta en lo ecológico y en lo económico de la población que vive de la pesca y del turismo.

A trash tsunami has hit beaches in Honduras with the eyesore hitting tourist-dependent beaches economically pic.twitter.com/UYvdvf6NOx

— Reuters (@Reuters) September 23, 2020