Sudáfrica se sacude los fantasmas del coronavirus con reto de baile

Invitados por el presidente Cyril Ramaphosa, los sudafricanos decidieron ahuyentar la angustia del coronavirus este jueves con un “desafío” a través de las redes sociales, bailando al son de la canción pop “Jerusalema”, un éxito que ha cruzado fronteras.

Ramaphosa propuso este “Jerusalema dance challenge” para conmemorar el Día de la Herencia cultural, que Sudáfrica celebra cada 24 de septiembre, en honor de la cultura y la diversidad.

We are the nation that is taking the world by storm with the #JerusalemaChallenge, as young and old in France, the UK, Jamaica, Angola and even in Palestinian East Jerusalem itself are getting in on the craze.

#heritageday2020 pic.twitter.com/uD6cuIzYpy

— Cyril Ramaphosa 🇿🇦 #StaySafe (@CyrilRamaphosa) September 24, 2020