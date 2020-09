Toque de queda continuará hasta que el pico de contagios sea controlable

Edwin Asturias, titular de la Coprecovid, fue invitado al programa “A Primera Hora”, de Emisoras Unidas, para conversar sobre la situación del coronavirus en Guatemala ante una segunda ola de contagios.

Durante la entrevista, Asturias informó que, hasta hoy, la pandemia está controlada. Sin embargo, dijo que en las próximas semanas podría haber un repunte de casos positivos.

Por esa razón, se hace necesario que continúen vigentes las restricciones decretadas por el gobierno, como la del toque de queda, la cual se implementó el 22 de marzo para evitar la propagación de la Covid-19.

“El toque de queda ha sido útil para restringir la movilidad nocturna. Ha sido una medida estricta, pero nos ha permitido tener control. En la noche, las personas llegan a su casa y ya no salen ni reciben visitas de sus familiares y de sus amigos. Eso disminuye la posibilidad de que en la reunión no utilicen la mascarilla y haya menos riesgo de contagio”, explicó.

Asturias considera que el toque de queda debe seguir, por lo menos, hasta que se evidencie que el pico de contagio es controlable y que las personas pueden cumplir con las medidas de bioseguridad: uso de mascarilla, distanciamiento social y constante lavado de manos

A manera de ejemplo recordó que cuando se reactivó la movilidad en Estados Unidos y en algunos países de Europa, abrieron los bares y los centros de recreación. Esto llevó a que las personas se relajaran, se quitaran la mascarilla y se contagiaran, y eso es lo que se busca evitar en Guatemala.

Por la pandemia ocasionada por la Covid-19 fue suspendida la Semana Santa, la feria de Jocotenango, las reuniones religiosas y las clases presenciales, así como otro tipo de actividades.

Asturias teme que para diciembre puedan incrementarse los casos, pues en ese mes las y los guatemaltecos acostumbran a reunirse para las celebraciones de Navidad y de Año Nuevo.

“Lo que hemos notado y no es extraño es que muchas familias que no se han visto durante meses quieren reunirse y compartir. El problema es que creemos que por ser nuestros parientes no están infectados. Hay una falsa sensación, pero es una falacia porque no podemos asumir que no nos transmitirán el virus”.