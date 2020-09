Hallan en las nubes de Venus un gas que podría indicar presencia de vida

Un estudio publicado este lunes en la revista Nature Astronomy reveló la “presencia aparente” de fosfina, un gas existente en la Tierra, en las capas nubosas de Venus, lo que podría indicar la presencia de vida en ese planeta.

Es la primera vez que se halla fosfina (o fosfano) en uno de los cuatro planetas telúricos del Sistema Solar, “al margen de la Tierra”, indicó Jane S. Greaves, profesora de astronomía de la Universidad de Cardiff, quien dirigió el estudio.

El gas fue detectado mediante la observación de la atmósfera venusiana con la ayuda de dos radiotelescopios.

“Podría proceder de procesos desconocidos de fotoquímica o geoquímica, o por analogía, de la producción biológica de fosfina en la Tierra, gracias a la presencia de vida”, explica el estudio.

Este compuesto se halla también en planetas gigantes gaseosos del Sistema Solar, pero no es de origen biológico, es decir, vivo. En cambio, las trazas de fosfina presentes en la atmósfera terrestre proceden exclusivamente de una actividad humana o microbiana.

La presencia de fosfina, un compuesto altamente tóxico, no sorprende en la atmósfera infernal del segundo planeta más cercano al Sol, compuesta en un 97 % de gas carbónico.

En su superficie, la temperatura es de un promedio de 470 ºC, con una presión más de 90 veces superior a la de la Tierra. Pero es en la espesa capa de nubes hiperácidas (que cubren Venus hasta unos 60 kilómetros de altitud) que el equipo de investigadores supone que se pueden hallar las moléculas.

“Ahí, las nubes son ‘templadas’, alrededor de 30 ºC”, señala el estudio, que no excluye que el gas se forme a una altitud más baja y caliente antes de elevarse.

La profesora Greaves, que confía en “haber tenido en cuenta todos los procesos susceptibles de explicar su presencia en la atmósfera de Venus” antes de descartarlos, cree que solo queda como hipótesis un proceso desconocido o una forma de vida.

En este último caso, los investigadores creen que esta “tendría un tamaño pequeño, para flotar libremente”. No obstante, recuerdan que “la detección de fosfina no supone una prueba robusta de vida, sino que solo constata una química anormal inexplicada”.

“Incluso si un planeta contuviera fósforo en abundancia, podría faltarle otra condición necesaria a la vida, como otros elementos, o su entorno podría ser demasiado caliente o demasiado seco”, advierte Greaves.

Los científicos coinciden en el hecho de que a priori la atmósfera de Venus, “extremadamente deshidratante e hiperácida”, no es propicia a la vida. Pero quizás su capa nubosa podría serlo.

Por ello Greaves y sus colegas abogan por una observación más precisa de este fenómeno.

Sin embargo, para el profesor Alan Duffy, astrónomo de la Universidad de Swinburne en Australia, el hallazgo del equipo de Greaves es una “de las señales más excitantes que he visto nunca sobre la posible presencia de vida fuera de la Tierra”.

También Jim Bridenstine, administrador de la NASA, señaló que “el descubrimiento de fosfina, un subproducto de la biología anaeróbica, es el evento más importante hasta hoy en la búsqueda de vida fuera de la Tierra”.

