VIDEOS. Incendios forestales arrasan la costa oeste de Estados Unidos

Poderosos incendios forestales devastaban la costa oeste de Estados Unidos, dejando al menos seis fallecidos, aunque las autoridades advertían que el número de fatalidades podría aumentar ante a la imposibilidad de acceder a muchas áreas afectadas.

En Oregón, al menos cinco localidades quedaron “sustancialmente destruidas”, al tiempo que se realizaban extensas evacuaciones en el estado.

“Quiero ser franca al decir que esperamos ver una gran pérdida… Esta podría ser la mayor pérdida de vidas humanas y propiedades debido a los incendios forestales en la historia de nuestro estado”, señaló la gobernadora Kate Brown en una conferencia de prensa.

From @OHA: whether you decide to evacuate or are asked to evacuate by state or local authorities, evacuate safely: https://t.co/9fCCta2flV. pic.twitter.com/ji0SyMH8xp

— Governor Kate Brown (@OregonGovBrown) September 10, 2020