“No sabía que había muerto”; lo graban hablando con el “fantasma” de un compañero de trabajo

Una extraña e inquietante historia tuvo lugar recientemente en un popular centro comercial de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, en la zona norte de Colombia.

Un guardia de seguridad, identificado como Freddy Matute, afirma que habló y compartió con un compañero de trabajo, sin saber que este había fallecido hacía dos días.

El hecho quedó registrado en video, pues las cámaras de seguridad del lugar captaron a Matute aparentemente hablando solo durante su turno.

Tras ser cuestionado por sus otros compañeros sobre su extraño comportamiento, este respondió que estaba conversando con su conocido, pero en las cámaras no se observa a nadie.

"Yo estoy sentado hablando con mis compañeros, pasando revista por el celular, cuando mi amigo llega y me saluda de puño e incluso me pregunta por cosas de la isla, por un amigo que tenemos en común en el tercer piso, es más me pidió que lo saludara'', indicó Freddy Matute.

“No sabía que estaba hablando con un muerto”, afirmó Matute. “Mis compañeros de las cámaras de monitoreo me informaron que estaba hablando solo”, agregó, citado por un Canal 1.

Según Matute, el supuesto “fantasma” incluso lo saludó “de puño”, gesto que se observa en la grabación de las cámaras de seguridad.

“Mi amigo llegó, me saludó de puño e incluso me preguntó por cosas de la isla y por un colega que tenemos en común en el tercer piso; hasta me pidió que lo saludara”, relató el hombre.

Inexplicable incidente

El fallecido, identificado como Joaquín Antonio Rueda Rueda, y a quien le apodaban “el Chavo”, era un trabajador de servicios generales. Había muerto dos días atrás, aunque no se conocen las causas.

De acuerdo con el propio Matute, Rueda era “muy querido en la isla”, y con él había fomentado una buena amistad durante el tiempo en el que ambos trabajaron juntos.

Por su parte, Fabían Gómez, gerente de la empresa de seguridad para la que trabaja el guardia, aseguró que se realizó una revisión general para verificar que no hubiera ninguna persona escondida en el centro comercial, pero que no se encontró a nadie.

Tras el inexplicable incidente, el vigilante fue sometido a exámenes médico y psiquiátricos que comprobaron que no tiene problemas mentales, y luego de algunos días de descanso regresó a su lugar de trabajo.