Juez ordena investigación por filtración de documentos

El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación por la filtración de documentos en un caso que está en reserva.

Esto se da porque recientemente un usuario divulgó en las redes sociales los registros de visitas al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien está en prisión provisional.

El caso fue declarado en reserva y está persona habría violentado dichas garantías, ya que estas son de uso exclusivo del MP y de los involucrados en el proceso.

Este martes continuará la audiencia de primera declaración del exministro Sinibaldi por el caso “Cooptación del Estado”.

Ayer, previo a abandonar el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, el exfuncionario dijo que se abstendría a dar declaraciones a los medios de comunicación, pues esa fue la recomendación de su defensa.

“Aunque me pregunten no voy a poder contestar. Me encantaría dar declaraciones pero tengo que hacerle caso a mis abogados”, indicó.