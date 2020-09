Trabajadores de Calusac realizan nuevo plantón pacífico para exigir pago de salarios

Estamos apoyando al personal docente, administrativo y de servicios continuos quienes han laborando sin percibir salarios por varios meses sin que a la fecha las autoridades de la USAC escuchen las solicitudes.La USAC como patrono ha incumplido con su responsabilidad al no actuar de manera inmediata en el pago de salarios y no asumir su responsabilidad en el manejo de los fondos que ingresan a CALUSAC, puesto que no ha habido transparencia en los ingresos y egresos del programa.Las denuncias son constantes desde el año 2017, la USAC viola los derechos laborales de los trabajadores de centros regionales y sede central, al no proporcionar contratos ni salarios, además de reducir horas de trabajo a los docentes acto que es desconsiderado tomado como un despido indirecto y una grave violación a los Derechos Laborales. Exigimos al Rector Ing. Murphy Paiz y al Consejo Superior Univernitario -CSU- que resuelvan de inmediato el pago de salarios atrasados ​​y que se firmen los contratos de todo el personal docente, administrativo y de servicios a nivel nacional, ya que por el atraso en el pago de salarios y sin el servicio del IGSS, por lo cual responsabilizamamos al Sr. Rector y al CSU de cualquier hecho que atente contra la vida y la salud de los trabajadores de CALUSAC. Exigimos que se reinstale inmediatamente al personal docente, administrativo y de servicios que ha sido cesado de sus funciones injustificadamente durante el año 2020.

