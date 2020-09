Anciano murió después de que le cortaron la luz; estaba conectado a un respirador

El doctor José Miguel Dau, de 93 años de edad, murió el fin de semana en Santa Marta, en Colombia, luego de que un corte de luz en su vivienda provocara que el respirador al que estaba conectado dejara de funcionar.

Karol Dau, hija de la víctima, denunció el caso en sus redes sociales, asegurando que la empresa Electricaribe hizo caso omiso al hecho de que en el interior de la vivienda se encontraba una persona que dependía del respirador para sobrevivir.

“Mi papá está bastante delicado de salud, con atención médica en casa, con oxígeno y llegan y cortan, en plena pandemia, el servicio de energía. Los recibos están en reclamación por cobros excesivos e injustificados. De verdad que falta de humanidad”, denunció la mujer.

“Se les dijo que entraran; que verificaran la situación de salud de mi papá. No se les dio la gana. Cortaron el servicio y se fueron”, agregó.

Dau, quien padecía fallas renales y complicaciones respiratorias, murió pocas horas después de haberse quedado sin la asistencia de su condensador de oxígeno, luego de haber sido trasladado a un hospital.

“Me faltó arrodillarme”

En redes sociales circuló, además, un video que muestra el momento en el que la familia de la víctima suplica a los trabajadores de la empresa de electricidad que por favor no corten el servicio.

“¿Usted sabe que allí dentro hay un señor que se está muriendo con un respirador?”, le pregunta una familiar a uno de los empleados, quien le responde que cualquier inconveniente debe resolverlo con su supervisor.

#MasacresConCriterioSocial

Electricaribe cortó la luz a vivienda del médico José Miguel Dau en Santa Marta, quien estaba estaba conectado a un respirador por su estado delicado, a las pocas horas, falleció. pic.twitter.com/Nlz202avf5 — Nelson Valencia (@ValenciaNels0n) September 2, 2020

Citada por El Tiempo, Luz Marina Crespo, viuda de Dau, denunció “falta de humanismo y consideración” por parte de la compañía.

“Me faltó arrodillarme para pedirles que no me cortaran la luz (…) hasta las lágrimas se me salieron mientras le explicaba que si me quitaba la luz mi esposo se me moría”, agregó.

Por su parte, Electricaribe emitió un escueto comunicado lamentando el fallecimiento de Dau y absteniéndose de realizar cualquier tipo de comentario sobre el caso.