Marco Pappa es ligado a proceso penal por violencia contra la mujer

El futbolista nacional Marco Pablo Pappa Ponce fue ligado a proceso penal por el delito de violencia contra la mujer, el lunes 31 de agosto de 2020.

Además, fue enviado a prisión preventiva a la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala, en la zona 17 de la capital.

Por su parte, el Ministerio Público (MP) indicó que esta resolución se logró derivado a la investigación e indicios presentados por la Fiscalía de la Mujer.

Pappa se entrega

Luego de varios días prófugo de la justicia, Pappa Ponce se entregó. Tenía una orden de aprehensión en su contra con fecha del 3 de agosto de 2020.

La audiencia de primera declaración fue programada a las 20:00 horas en el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio.

Abogado renuncia

Por otra parte, y minutos después de que se informara que el deportista acudiera ante la justicia, también se conoció que el licenciado Juan Pablo Gutiérrez, renunciaba como su abogado defensor.

Según lo dio a conocer el propio profesional, esto debido a “no compartir acciones y decisiones con Marco Pappa”.

No obstante, semanas atrás el litigante había dicho que su entonces cliente no se entregaría a la justicia, porque no existían medidas de seguridad sanitarias adecuadas y porque Pappa temía por su vida. Sin embargo, el deportista decidió hacerlo hoy.

Confirma violencia

Por su parte, Andrea Aparicio, expareja de Marco Pappa, confirmó que sufrió violencia y también compartió parte del proceso vivido con el futbolista.

Aparicio publicó un video en redes sociales en el que relató algunas experiencias, y en el cual se le podía observar con el rostro con moretones.

“Para contarles que lamentablemente fui víctima de violencia doméstica, es algo muy duro de aceptar y reconocer; se requiere de mucha valentía para hacerlo”, indicó Aparicio en ese momento.

* Con información de Alexander Valdez, Emisoras Unidas 89.7