Esta semana inicia reactivación de microbuses en Mixco

El alcalde de Mixco, Neto Bran, dio a conocer que a partir de esta semana se contará nuevamente con el servicio de microbuses el cual estuvo varado por las restricciones de la pandemia Covid-19.

En esa jurisdicción la tarifa de este servicio será de Q4, es decir, se incrementa un quetzal al precio. Esta tarifa quedará establecida de lunes a viernes, mientras que los domingo se cobrará cinco quetzales.

Por otro lado, el jefe edil indicó que este tipo de servicio sí le compete a la comuna que él dirige.

Ellos normalmente cobraban Q3 y Q4″, mencionó Bran.

Con controles

Asimismo, indicó que Emixtra será la entidad encargada de realizar los controles de los protocolos de sanidad, tanto de las unidades como de los usuarios.

“Un agente estará encargado de revisar cierta cantidad de buses por cada vuelta”, dijo.

Rojos aún sin circular

En cuanto a la circulación de los buses rojos, Bran indicó que esta negociación con los transportistas la ha dejado al Gobierno Central.

“Si no se llega a algo entonces voy a retomarlo yo”, mencionó el alcalde.

El mes pasado, el alcalde de Mixco había anunciado que los empresarios de este servicio aumentarían el precio de la tarifa por el servicio a Q4 para unidades convencionales y Q5 para el servicio Express.

Los transportistas explicaron que el motivo del incremento se debe a la inversión de insumos como alcohol y gel para desinfectar las unidades de trasporte. Además, porque también utilizarán un termómetro para medir la temperatura de los usuarios.

No obstante, este aumento no procedió y por el contrario, los empresarios no prestaron el servicio nuevamente y continúan sin ofrecerlo.

Hasta el momento se encuentran en negociaciones con el Gobierno Central buscando un subsidio.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7