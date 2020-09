Exmagistrado propone a la CC ampliar resolución para facilitar elección de cortes

El tema del retraso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Salas de Apelaciones fue abordado en el programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas.

El exmagistrado de la CSJ, Luis Fernández Molina, propuso a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que sean ellos los protectores del orden constitucional y emitan una ampliación de la resolución para facilitar la elección de cortes en el Congreso.

#APrimeraHora

Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ: "La primera presión es de tipo político, de Estados Unidos. La segunda es de tipo económico, los inversionistas". "Y por último, la población. No debemos perder de vista, está despertando". pic.twitter.com/073ptVZSlP — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 31, 2020

Para el exvicepresidente Eduardo Stein es importante la recuperación de la independencia de los poderes, previo al avance de la pandemia por el nuevo coronavirus.

A su criterio, hay señales que apuntan un plan “concertado para cooptar al gobierno por parte de intereses oscuros ligados al crimen organizado”. Asimismo, indicó que estamos muy lejos de construir un verdadero Estado de Derecho.

Conflictos políticos detienen elección de cortes

El exmagistrado y expresidente de la CC, Rodolfo Rohrmeser, afirmó que en este tipo de conflictos, que son políticos, deben ser resueltos en el marco político y no jurídico, destacó que el diálogo directo es importante para mediar a los involucrados en el conflicto.

Señaló que estos problemas no permiten poner atención los temas sociales y económicos.

“El Congreso está arrastrando los pies”, en relación la elección de cortes para que se cumpla el plazo y se elija una corte que cumpla con intereses personales, señaló Stein.

Rohrmeser mencionó el interés internacional que ha provocado el retraso en la elección de cortes. A su criterio, esa preocupación internacional por la situación “podría dejar a Guatemala fuera de la Cooperación Internacional porque es una lucha de todos contra todos que es fatal”.

Añadió que este tipo de luchas viola la seguridad jurídica y la estabilidad económica.

Crisis en medio de la pandemia

El expresidente de CEDECON, Alejandro Balsells, señaló que hay claros signos de ingobernabilidad cuando se ve “la decisión de no elegir”; sin embargo, detalló que la pandemia agrega a esta situación un problema político, económico y social, que no se ha visto y que no ha sido tomado con la relevancia que requiere, entre lo que mencionó una imprecisa política de reactivación económica.

Según Balsells, no se ve una luz al final del túnel, esto en relación a que no existen planes o soluciones para salir de la crisis en la que se encuentra el sistema judicial.

José Quezada Fernández, exmagistrado de la CC, señaló que no se puede prevenir el tipo de crisis que iba a provocar el retraso de la elección de cortes aunado a las consecuencias que dejará la pandemia. A su criterio, la actuación del Ministerio Público ha sido la correcta y añadió que no solo es un problema del Legislativo, sino también de las resoluciones de la CC.

Quezada añadió que la resolución es dificultosa de cumplirse, ya que hay variaciones en la elección con respecto a las nóminas. Sin embargo, detalló que el verdadero problema es que la población debería contar con las cortes estén en sus funciones resolviendo aspectos no solo penales.