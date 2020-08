Entregan reconocimiento a embajador del Perú en Guatemala

El Congreso de la República y la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el diputado Manuel Eduardo Conde Orellana, así como los diputados que integran la misma, dieron un reconocimiento a Amador Federico Velásquez García-Monterroso, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Perú en Guatemala.

La placa dice lo siguiente:

“En reconocimiento a sus fraternas y solidarias funciones, en favor del fortalecimiento de las relaciones entre nuestras naciones, de manera especial, por su apoyo a la consolidación de las institucionalidad democrática del Estado de Guatemala.”

Reunión con comisión

Previamente, el diplomático peruano sostuvo una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores en el Palacio Legislativo en donde fue recibido, pero también, prácticamente, se le brindó una despedida simbólica y previa a que deje el país para culminar sus funciones diplomáticas.

Antes de que el embajador tomara la palabra, el presidente de la comisión, diputado Manuel Conde, presentó a la mayoría de los diputados que conforman la misma.

Finaliza carrera diplomática

Durante su alocución, el embajador del Perú agradeció a la comisión así como al pueblo de Guatemala por su estadía en el país.

“Mil gracias. Si tuviese que hacer un resumen de todo lo que siento, son esas dos palabras”, indicó.

Pero al mismo tiempo también anunció que, no solamente culmina su misión en el país sino que también culmina su carrera diplomática.

“Me siento muy honrado, porque no solamente termino la misión que mi gobierno me encomendó en Guatemala, sino que también termino mi carrera diplomática después de 45 años y medio de servicios y 20 como embajador”, aseveró.

Hizo una breve reseña en cuanto a la primera vez que llegó al país, en 1986, con motivo de una asamblea extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Añadió lo siguiente:

“Cuando regresé le dije a mi esposa vamos a pedirle a Dios que nos bendiga que si llego a embajador, ser embajador en Guatemala. Me quedé enamorado del país, no solamente por la belleza y riqueza natural, sino por el más grande producto de exportación no tradicional que tienen ustedes, el guatemalteco y la guatemalteca, el ser humano.”