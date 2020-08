Fracasa inicio de segundo periodo legislativo por elección de Cortes

La falta de consensos entre las bancadas para empezar la elección de magistrados al Organismo Judicial (OJ) se vio reflejada luego de dos horas de atraso en el inicio del segundo periodo legislativo.

Diputados, organizaciones civiles, el Ejecutivo y hasta funcionarios extranjeros han recomendado a los legisladores designar las autoridades de uno de los organismos del Estado para asegurar certeza jurídica en el país.

La sesión, como de costumbre, comenzó una hora atrasada, pero, debido a que la oposición no está de acuerdo en que la elección de magistrados sea el último punto de la agenda, se presentaron varias mociones, las cuales no fueron respaldadas por bloques que apoyan al oficialismo.

Las bancadas Creo, Semilla, UNE, URNG, Victoria y Winaq pidieron desde la reunión de jefes de bloque cambiar la propuesta de agenda, lo cual no tuvo eco.

El diputado Juan Carlos Rivera indicó que para atraer inversiones y lograr la reactivación económica es necesario elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones.

Sin embargo, otros diputados presentaron una nueva propuesta de agenda, que tampoco priorizaba el tema de las Cortes, lo cual provocó que se alargara la sesión y fue el momento que la directiva aprovechó para ingresar el acuerdo del Ejecutivo de una nueva prórroga del estado de Calamidad.

Aplazar proceso

Algunos diputados han recomendado aprobar una sesión extra en la que el único tema sea la elección; no obstante, varias bancadas señalan que el tema debe ser aprobado en el pleno o en todo caso debe seguir conociéndose en una de las dos sesiones programadas a la semana.

La elección de magistraturas al OJ debió iniciar en junio luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) a favor del Ministerio Público (MP).

La fiscal general, María Consuelo Porras, presentó un amparo en el tribunal constitucional por tener indicios de que magistrados de Apelaciones, jueces y diputados se reunieron con Gustavo Alejos para acordar los listados de los candidatos.

Parte del fallo de la CC establece que los diputados deben de excluir a los aspirantes que estén en investigación del MP y que no cumplan con los requisitos constitucionales, como idoneidad, capacidad y honradez.

Asimismo, mencionó que la votación debe hacerse a viva voz, lo cual no agradó a varios congresistas, por lo que han adoptado la modalidad de colocar en el último punto de la agenda la elección y por varias razones se rompe cuórum sin llegar a ese punto.

También el MP ha presentado varios antejuicios contra magistrados de Apelaciones para conocer su conexión con Alejos en un sanatorio, donde se encontraron los nombres de todos los diputados, así como conversaciones en celulares.

¿Cómo esperar que la población cumpla las leyes si las mismos autoridades se resisten a cumplir lo que ordena nuestra Constitución? ¡Elijamos cortes ya! #CortesNoMafias pic.twitter.com/q0PT0GrPSG — Bancada Semilla (@BancadaSemilla) August 25, 2020

“Es un fallo difícil de entender”

Francisco Quezada, analista del CIEN

Los diputados están en el dilema de hacerle caso a la sentencia de la CC o a la ley, y eso hace que no logren los consensos para iniciar el proceso de votación. Es un fallo difícil de entender, por lo que los diputados que no tienen una agenda bajo la manga tiene incertidumbre de que si no cumplen con el fallo pueden ser procesados por desobediencia, mientras que si no cumplen con la Constitución pueden ser señalados de ilegalidad. Se espera que la Corte admita su error de no haber respetado los plazos constitucionales y de haber admitido amparos.