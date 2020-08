Fijan fecha para audiencia de primera declaración de Sinibaldi

El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, programó la audiencia de primera declaración del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio.

Esta se realizará el próximo jueves, 27 de agosto, por el caso denominado “Cooptación del Estado”.

Por otro lado, y por seguridad del sindicado, no se dio a conocer el centro de detención al cual sería recluido provisionalmente.

#CooptaciónEstado El juez Miguel Ángel Gálvez, programa audiencia de primera declaración del exministro Alejandro Sinibaldi, para el próximo 27 de agosto. Por seguridad del detenido no se revelará el centro de detención donde permanecerá recluido. @EmisorasUnidas — @AlexanderValdéz_EU (@alexvaldez_eu) August 24, 2020

Llega a Tribunales

Luego de un itinerario que fue confirmado por el Ministerio Público (MP), Sinibaldi llegó al país proveniente desde Florencia, Italia. Llegó primero a Amsterdam, en los Países Bajos para acudir a Ciudad de México y posteriormente hacia Tapachula para finalmente llegar por vía terrestre hacia la frontera con Guatemala.

Tras llegar a la frontera con Guatemala, el exministro llegó a la Fuerza Aérea Guatemalteca, para ser trasladado a la Torre de Tribunales para ser presentando ante el juzgador.

“Mi objetivo es contar toda la verdad, yo no actué solo, no me mandé solo, vamos a contar toda la verdad”, dijo Sinibaldi a periodistas en Tribunales.

MP da detalles

Por su parte, el MP brindó algunos detalles sobre la detención de Sinibaldi en el país previo a gestionar su entrega ante la justicia guatemalteca.

“El Ministerio Público recibió la notificación de la defensa técnica de Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio sobre la solicitud de ponerse a disposición de los órganos jurisdiccionales”, dijo la fiscal general María Consuelo Porras Argueta.

Además, se dio a conocer que los casos en los cuales es sindicado Sinibaldi Aparicio son:

Cooptación del Estado

La Cooperacha

Construcción y Corrupción

Odebrecht

Caso Transurbano

Caso Arca.

* Con información de Alexander Valdez, Emisoras Unidas 89.7