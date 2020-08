La reactivación de la economía se convirtió en prioridad para el Gobierno, pues el Ministerio de Finanzas buscará en el Congreso la redirección de fondos de programas sociales aprobados en tres leyes y así “ayudar” de otras formas a los ciudadanos, como en el transporte.

El titular de la cartera del Tesoro, Álvaro González Ricci, se reunió con la directiva del Congreso para adelantar que presentará una enmienda para modificar los fondos de los decretos 12, 13 y 2020, que fueron avalados para apoyar a personas afectadas por la crisis sanitaria del Covid-19.

González Ricci reconoció que varios programas sociales han tenido lenta ejecución. Como es en el caso de los Q2 mil 730 millones que maneja el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), del cual contemplan separar Q300 millones para otorgar una subvención al usuario del transporte urbano y extraurbano, pero debe ser aprobado por los diputados.

“Sabemos que las empresas de transporte no podrán llenar los buses y no pueden subir la tarifa, por lo que necesitarán un apoyo del Gobierno. Estamos claros que si no tenemos el transporte abierto, las personas no vienen a trabajar y por consiguiente no vamos a reactivar la economía”, explicó el funcionario.