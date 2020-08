VIDEO. Graban el momento del potente sismo que sacudió Filipinas

Un fuerte sismo de magnitud 6.6 sacudió este martes, 18 de agosto de 2020, el centro de Filipinas, dejando al menos un muerto y 43 heridos, así como cuantiosos daños en edificios y carreteras.

De acuerdo con el el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto ocurrió a las 08:03 horas (locales) y su epicentro se localizó 68 kilómetros al sureste de la ciudad de Masbate, en la región central de Visayas.

El momento del temblor fue grabado por varios testigos.

