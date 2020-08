ONU exige “liberación inmediata” del presidente de Malí, detenido por militares rebeldes

Por medio de un comunicado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió la “liberación inmediata y sin condiciones” del presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, detenido este martes por militares rebeldes en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa el país africano.

A través de su portavoz, Guterres manifestó que “condena firmemente esas acciones” e hizo un llamado “al restablecimiento inmediato del orden constitucional y del Estado de derecho en Mali”.

El secretario de la ONU exigió así “la liberación inmediata y sin condiciones del presidente Ibrahim Boubacar Keita y de los miembros de su gobierno”, y pidió a “todas las partes implicadas, en particular las fuerzas de defensa y seguridad, que muestren la mayor contención posible”.

Guterres aportó asimismo su “pleno respaldo” a la Unión Africana y a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) para lograr “una solución negociada” y “pacífica”.

Keita, en compañía del primer ministro maliense, Boubou Cisse, fue detenido este martes por militares rebeldes fraternizados con manifestantes que desde hace meses piden la renuncia del gobierno.

En pocas horas, el motín que empezó por la mañana en la base de Kati, a unos 15 kilómetros de Bamako, se convirtió en un intento de golpe de Estado.

El movimiento fue condenado por la comunidad internacional.

“Condeno enérgicamente el arresto del presidente Ibrahim Boubacar Keita, (del) primer ministro (Boubou Cisse) y (de) otros miembros del gobierno de Malí y pido su liberación inmediata”, dijo el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, en Twitter.

I strongly condemn the forced detention of President Ibrahim Boubacar Keita of #Mali, the Prime Minister and other members of the Malian govt, and call for their immediate release. My full statement:https://t.co/zvJVuJJbjp

— Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) August 18, 2020