VIDEO. Regañó a empleada doméstica para gastarle “broma” y subirla a TikTok; la critican en redes

Un TikTok viralizado el fin de semana generó polémica y una lluvia de críticas en las redes sociales, donde fue calificado por usuarios de “humillante” y de “broma de mal gusto”.

El video, grabado en México, fue compartido por Marisa López, quien al inicio del mismo explica que está por gastarle una “broma” a su empleada doméstica, identificada solamente como Silvia.

“Se acaba de bajar la señora que trabaja conmigo (Silvia) a comprar queso panela. Siempre venimos por uno, pero esta vez le voy a decir que por qué no compró cinco; a ver cuál es su reacción, ¿va?”, dice López en la grabación.

Posteriormente, se ve a la mujer conversando con la empleada y regañándola por no haber adquirido los cinco quesos que supuestamente le había pedido.

“A ver, Silvia, ya me estoy enojando”, le dice López a la trabajadora mientras esta se disculpa e intenta justificase.

Finalmente, López revela que se trata de una broma y además asegura que Silvia “ya es de la familia”.

odio a lxs whitexicans, lxs odio demasiado pic.twitter.com/ZJXVDMAOjx — nicole with an e (@NE3KYY) August 15, 2020

Indignación en redes sociales

El video, sin embargo, no fue bien visto en las redes, donde usuarios criticaron la “broma” y la actitud de López.

“Hay algo en el ‘humor’ a costa de las personas que se encuentran en una posición laboral jerárquicamente más abajo que tú que no me gusta. Me pregunto qué pasaría si Silvia le dijera de ‘broma’ que la va a demandar por no darle prestaciones”, comentó un internauta.

“¿Silvia tendrá seguridad social? ¿Un salario justo? ¿Sus condiciones laborales darán para aguantar bromas sobre su subordinación y obediencia? Ojalá que sí”, escribió otro usuario.

“’Lo más grave de la ‘broma’ de la señora a la trabajadora del hogar por comprar un queso panela es que la señora de verdad cree que es gracioso humillarla por un error que no cometió”, comentó otra persona.

Increíblemente absurdo, en que están pensando cuando hacen estas cosas? Que eso del tik tok? La cultura del privilegio que normaliza con la broma la intimidación, joder! — Alejandra Ancheita (@AAncheita) August 15, 2020

¿Silvia tendrá seguridad social? ¿Un salario justo? ¿Sus condiciones laborales darán para aguantar bromas sobre su subordinación y obediencia? Ojalá que sí. https://t.co/KBcvQA4BTb — Paloma (@palomaparda) August 15, 2020

Si así es de «broma», ¿cómo reaccionará cuando de verdad pase algo, que siempre pasa? — ana g. gonzález (@anag_g) August 15, 2020