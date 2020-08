Un niño de apenas 8 años de edad fue arrestado y esposado por oficiales del Departamento de Policía de Cayo Hueso, en Florida, Estados Unidos, luego de que este supuestamente golpeara y amenazara a una profesora en una escuela local.

Según medios internacionales, el hecho ocurrió hace dos años, en diciembre de 2018, pero la grabación del arresto del menor fue difundida hasta esta semana.

De acuerdo con el informe policial, el niño le habría dicho a la maestra que su mamá la lastimaría, y luego le dio un golpe en el pecho con la mano derecha.

“Mi mamá te va a golpear el trasero”, le habría dicho el menor a la educadora, quien explicó que todo comenzó cuando trató de corregir al alumno por no estar sentado correctamente en su silla.

Tras el incidente, las autoridades de la escuela primaria Gerald Adams llamaron a la policía, y los agentes procedieron a detener al menor por un delito grave de agresión.

La grabación, obtenida por la cámara corporal de uno de los agentes, fue publicada por Ben Crump, abogado de derechos civiles de Tallahassee y también representante de la familia de George Floyd, el ciudadano afroamericano muerto a manos de un policía en Minneapolis, a finales de mayo.

“La policía usó tácticas de ‘miedo’ con un niño con necesidades especiales”, escribió Crump en su cuenta de Twitter, detallando que, en ese momento, el niño medía poco más de un metro y pesaba alrededor de 30 kilos.

“Pensaron que era apropiado esposarlo y transportarlo a una prisión de adultos para procesarlo. ¡Era tan pequeño que las esposas se le cayeron de las muñecas!”, agregó.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 10, 2020