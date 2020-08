Convierten el último Blockbuster del mundo en un Airbnb ambientado en los 90

Apelando a la nostalgia, Airbnb le dio este martes una sorpresa a sus usuarios con una noticia digna de alegrar el corazón de todo niño o niña de la época de los 90.

La marca anunció por medio de sus redes sociales que ofrecerá a sus clientes una experiencia única, dándoles la oportunidad de hospedarse en la última tienda Blockbuster del mundo, para realizar noches de películas y pijamadas con todo el estilo noventero.

…cause the last BLOCKBUSTER in the world will be offering movie lovers in Bend a 90s themed sleepover for a limited time—only on airbnb. who’s down? 👀https://t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW

— Airbnb (@Airbnb) August 11, 2020