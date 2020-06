NASA advierte que un asteroide “potencialmente peligroso” pasará cerca de la Tierra

La Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) anunció esta semana que cinco asteroides, con tamaños que rondan entre los 10.5 y los 183 metros de diámetro, pasarían cerca de la Tierra entre el 24 y el 27 de junio, y que uno de ellos es considerado como "potencialmente peligroso".

Según los expertos, el asteroide 2020 MK, de entre 80 y 190 metros de diámetro, pasará a 457 mil kilómetros de la Tierra a las 10:47 (hora de Guatemala) del sábado 27 de junio.

El 2020 MK está categorizado por la NASA como un "objeto potencialmente peligroso", ya que cumple con los dos requisitos que pide esta etiqueta: pasar a igual o menor distancia de 7.5 millones de kilómetros de la Tierra y tener un tamaño mayor a 150 metros.

No obstante, los especialistas enviaron un mensaje tranquilizador aclarando que es prácticamente imposible que el objeto choque contra nuestra planeta.

La NASA explicó que de los otros cuatro objetos, uno, el 2020MP1, pasó la noche del miércoles a 457 mil kilómetros de la Tierra, apenas un poco más de la distancia entre nuestro planeta y la Luna). Tenía un tamaño de entre 17 y 39 metros.

Otros dos, el 2017 FW128 (de entre 8.4 y 19 metros) y el 2020MA (de entre 23 y 52 metros), pasaron cerca de la Tierra este mismo jueves, a 2 millones 630 mil kilómetros y 2 millones 50 mil kilómetros, respectivamente.

El último de los cinco asteroides, el 2020MF21, mide entre 7.8 y 17 metros y se acercará a 498 mil kilómetros nuestro planeta también el próximo 27 de junio, horas después del 2020MK, a las 15:11 (hora de Guatemala).

Esta semana, la NASA también anunció que, con el objetivo de proteger a la Tierra de una posible colisión con algún cuerpo celeste que avance en nuestra dirección, planea experimentar con el desvío de un asteroide por medio de una misión llamada Prueba de Redireccionamiento de Doble Asteroide (DART).

El proyecto está programado para 2022, y este buscará desviar la roca bautizada como "Dimorphos".

In 2022, our DART mission will test a new asteroid deflection technology. The target — a small moonlet posing no threat to Earth — is now named "Dimorphos," reflecting its status as the 1st celestial body to have the form of its orbit changed by humanity: https://t.co/DhPz9xjFZi pic.twitter.com/10WoWpzQwv

— NASA (@NASA) June 23, 2020