Generación Covid-19: ¿Cómo recordarán los niños la pandemia?

La pandemia de Covid-19, la cuarentena y el distanciamiento social serán sin duda recordados como momentos clave que marcaron el comienzo de este año. Los impactos económicos, sociales y culturales de la crisis sanitaria aún están siendo evaluados por expertos, mientras que se espera que la recuperación de la crisis tome bastante tiempo.

Además, esta afectó a personas de todas las edades, incluyendo a los niños. Pero, ¿cuánto de lo que está sucediendo ahora recordarán? Según le dijo a Publinews Internacional, Helen Dodd, profesora e investigadora del desarrollo de la ansiedad infantil en la Universidad de Reading, en el Reino Unido, “esto variará mucho dependiendo de su edad”.

“Los niños pequeños probablemente solo recordarán eventos específicos, mientras que los niños mayores recordarán más. Al igual que con los adultos, los niños recordarán eventos, sentimientos y momentos que son inusuales y se destacan para ellos. Esto significa que pueden recordar cosas que les dieron miedo, pero con suerte muchos niños también tendrán algunos recuerdos felices de esta época”, explicó Dodd.

Para mejorar el estado de ánimo de los niños durante la cuarentena, los expertos recomiendan incorporar dinámicas, como el ejercicio, como sugiere un estudio internacional realizado por la Universidad de Strathclyde, en Escocia. La actividad física en las rutinas diarias debe estar respaldada por el uso de medios electrónicos.

También es importante dividir periodos sedentarios prolongados de cada 30 a 60 minutos. Otra recomendación es seguir la hora de acostarse y la de levantarse de los niños de manera constante, manteniendo las pantallas fuera de las habitaciones donde duermen y evitando su uso antes de irse a dormir.

“Hemos descubierto que son mucho menos activos en los días no escolares de fines de semana y feriados; nuestra preocupación es que se están perdiendo no solo en la educación sino también en la actividad”, expresó John Reilly, profesor de actividad física y ciencias de la salud pública en la Universidad de Strathclyde, en un comunicado.

Getty Images

Entrevista con Helen Dodd

¿Cómo podrían afectar la pandemia y la cuarentena a los niños?

Esta es, por supuesto, una situación única, por lo que no sabemos exactamente cómo se verán afectados los niños. Existen preocupaciones sobre las consecuencias del encierro para la salud física y mental de los niños y su educación. Estamos ejecutando la encuesta CoSpace para capturar cómo los niños y las familias están lidiando con su situación durante el encierro para que tengamos una mejor idea de cómo los niños podrían verse afectados y qué podemos hacer para ayudar.

Getty Images

¿Qué pasa con el desarrollo de la personalidad?

La personalidad se mantiene bastante estable en el tiempo. Los niños todavía se están desarrollando, pero, para la gran mayoría de los niños, es poco probable que la pandemia haga una gran diferencia en su personalidad. Lo importante es que la vida de los niños vuelvan a la normalidad lo antes posible para que tengan experiencias normales, como jugar con amigos, que son importantes para su desarrollo.

¿Cómo se puede discutir esta pandemia con los niños?

Tómate el tiempo para hablar con tus hijos, no los abrumes con información que no necesitan saber o que no sea apropiada para su edad, intenta divertirte en casa y pasar tiempo jugando con ellos. Debido a que los niños aún se están desarrollando, es importante que sus vidas vuelvan a la normalidad lo antes posible. Necesitan reanudar su educación y, vitalmente, tener la oportunidad de jugar con sus amigos y estar activos al aire libre tan pronto como sea seguro hacerlo.

Getty Images

*Con información de Miguel Velásquez, Publimetro México.