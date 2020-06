Mecanismo para votar por magistrados del OJ puede ser para atrasar elección, según expertos

El Ministerio Público tendrá que accionar en caso de que los diputados intenten dilatar la elección de magistrados, como lo señalan expertos en derecho.

Estrictos

“La intención es no elegir y llegar hasta el cambio de la CC”, Roberto Alejos, constituyente

La Corte de Constitucionalidad (CC) les da los pasos a seguir, pero no lo quieren hacer, por lo que parece que la metodología propuesta por el presidente y aprobada es tardarse y hacer la elección más larga, por lo que la intención es no elegir, y habrá que ver esas razones. Tanto los diputados como la actual Corte Suprema al parecer no quieren elegir, ya que han de tener acuerdos y así llegar hasta la elección de los magistrados de la CC, ya que cada organismo del Estado elige para el máximo tribunal, y así lograr el control de la Corte, pero por mucho que se pongan de acuerdo no se sabe cómo responderán al momento de ser electos. El tema de idoneidad se aplica de distinta manera para diferentes personas, lastimosamente, porque Alfonso Portillo lo utilizó, pero no se le aplicó a otras personas, por lo que es subjetivo. En otros países, los magistrados son electos de por vida porque en la mínima duda de honorabilidad les cuesta el cargo, ya que pasan por diferentes filtros, por lo que en el país se debe ser exagerado para ser estrictos. En el momento desde que se abre un proceso ya no hay idoneidad, por lo que la presunción de inocencia se pierde. El Congreso es de intereses y hay que saber operar, por lo que se debe hacer política más limpia, por lo no hay necesidad de excluirlos, ya que es un tema ético, en el que también los candidatos señalados deberían de renunciar a su participación. En caso de que los diputados no cumplan con la sentencia y solo hayan colocado la elección en la agenda, pero no elijan, pueden caer en desacato, pues los diputados y funcionarios juran cumplir la Constitución, por lo que a los diputados no les corresponde cuestionar si la sentencia de la CC tiene razón, ya que deben cumplir con la Carta Magna.

Atraso

“Por lógica, nos dice que debería empezar con magistrados a la CSJ”, María Isabel Bonilla, investigadora del CIEN

El procedimiento de elección es de importancia, pero debió haberse propuesto y discutido primero en instancia de jefes de bloque para que tuviera mejor retroalimentación y aceptación de las bancadas. La propuesta por el presidente cumple con la esencia de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, pero se incluyeron algunos pasos que no necesariamente se indicaron en la sentencia, aunque los ponentes los consideraron necesarios. Sin embargo, conscientes o no de lo que implican esos otros pasos, como leer lo conducente de la sentencia, del informe remitido por el Ministerio Público, el oficio del Consejo de la Carrera Judicial, que incluye leer los documentos de descargo recibidos, consumirá tiempo, y se supone que toda esa información que se leerá debió ser del conocimiento de los diputados antes de entrar al proceso de elección. En cuanto a cuál debe ser la primera elección: si magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) o de Cortes de Apelaciones, por orden jerárquico y lógica nos dice que debería empezarse con la de magistrados a la Corte Suprema, independiente de los otros magistrados y demás similares, por lo que no debería depender una elección de otra. Mientras que el principio de presunción de inocencia se vio comprometido desde el momento en que se ordena hacer público el avance de las investigaciones. Dado eso, serán interesante los razonamientos que den los diputados sobre los candidatos cuestionados, ya que el principio de presunción de inocencia es un principio constitucional y además compromete la seguridad jurídica para la toma de decisiones.

MP presenta informe sobre aspirantes a magistrados señalados en caso Comisiones Paralelas 2020 El documento fue entregado al Congreso de la República, en cumplimiento de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad.

Voluntad

“La discusión de presunción de inocencia es una cortina”, Oswaldo Samayoa, constitucionalista

La discusión sobre leer las pruebas de descargo que haya presentado algún candidato señalado no le corresponde al Congreso. Los diputados deben elegir en cosas básicas, como la exposición de por qué se vota por cada candidato, donde se excluye desde un inicio a los señalados por el Ministerio Público, pero no se votará en el momento de la elección. Sin embargo, el proceso que impulsó la directiva es aplazar la discusión y así terminaría el periodo de la actual Corte de Constitucionalidad, por lo que debe haber voluntad política para garantizar un sistema de justicia correcto y pronto, pero por las muestras solo buscan debilitarlo. La discusión de presunción de inocencia es una cortina de humo que hacen para encubrir y no querer discutir lo que es idoneidad y probidad, por lo que los diputados son los que validan construir impunidad y violentar la garantía que todos tenemos de acceder a un sistema de justicia independiente. En la sentencia de la Corte se establece que sea a viva voz la votación, lo cual parece correcto porque solo así se puede hacer una fiscalización social para cada diputado y que su voto tenga un costo político, aunque sea un proceso largo, es mejor para que la población, que no tiene poder, observar la transparencia de cada diputado y si cumple con la representación que se le delegó cuando fueron electos, por lo que las sesiones de elección deben empezar desde temprano y cuyo tema sea el único que conozcan los diputados.

Deslegitimar

“Existen mecanismos más eficientes, pero al parecer hay un retardo malicioso", Edgar Ortiz, abogado

El mecanismo que aprobaron los diputados formalmente cumple con la sentencia para que se evalúe el perfil de los candidatos, pues llama a cada diputado a votar por cada aspirante, pero considero que es inviable porque hay otras formas para cumplir con la elección, ya sea creando comisiones para que revisen el perfil, pero al parecer lo que buscan es crear un escenario caótico, pues, aunque la CC fijó un cronograma, no puede dar detalles porque no es su competencia y al parecer los diputados intentan crear una zona gris para deslegitimar y desgastar a la Corte. Se requiere de voluntad política para crear otro mecanismo más eficiente, pero lo único que se percibe es un retardo malicioso y que solo lo pusieron en agenda por si pide la debida ejecutoria. Existe precedentes en 2009 y 2014 cuando eran otros magistrados de la CC los que obligaban a velar por la idoneidad y honorabilidad de los candidatos a cargos públicos, pero algunos legisladores solo atacan a los actuales magistrados. En cuanto a la presunción de inocencia, es otro tema que el Ministerio Público prefiere utilizar como un lenguaje de conflicto de interés, ya que hay candidatos señalados, pero no les aparecen denuncias y hay aspirantes con denuncias, las cuales pueden ser por un fallo que no les agrade a cierto grupo y por este tema también hay un precedente, por lo que tuvieron que renunciar tres magistrados, por lo que los diputados deben conocer cuáles denuncias son fundamentadas y se debe aclarar que con no elegir a ciertos candidatos no es condenarlos, sino que hay conflicto de interés y por eso no son idóneos.