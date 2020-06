Inicia investigación del incidente entre una mujer y agentes de la PMT de Fraijanes

La Agencia Fiscal de Fraijanes inició la investigación en relación a un hecho que se suscitó entre una mujer y agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Fraijanes.

Se trata de un altercado entre la ciudadana Corina García, quien señalaba que había recibido un golpe por parte de una agente de la PMT. Sin embargo, en los videos, ella aparece atacando a las autoridades en los videos.

La fiscalía realiza las diligencias de investigación. Informaron que están a la espera de informes que fueron requeridos a:

Policía Nacional Civil

Policía Municipal de Tránsito de Fraijanes

Bomberos Departamentales de ese municipio

Sobre el incidente

El video de una mujer que se identificó como Corina García y un grupo de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Fraijanes circula en las redes sociales debido al hecho de agresión que quedó grabado.

García se quejó ante las cámaras de haber sido golpeada por una de las agentes. Ella indicó en sus redes sociales que todo inició cuando los agentes le solicitaron su tarjeta de circulación.

"Hoy me detuvo la PMT de Fraijanes. Con toda la prepotencia del caso, la agente me pidió los papeles", narra. "Como no se los di de inmediato, me arrebató la tarjeta de circulación", explica.

"Con mucho malestar le pedí me la diera y me respondió que por cada cosa que le dijera eran Q1 mil de multa por faltas a la autoridad", indica.

Sin embargo, después de unos minutos decidió bajarse de su vehículo para recuperar su tarjeta de circulación.

"Muy molesta quise retirarme y dos de las mujeres forcejearon el timón de mi carro. Al quererles quitar los brazos me pegaron en la cara a puño cerrado", explica.

García golpea a una agente de la PMT

En varios videos se observa el momento en el que García ya había bajado el vehículo y discute con los agentes de la PMT. Sin embargo, se acerca a una de las uniformadas y le pega en la cara en repetidas ocasiones.

Además, en otro video se observa que una de las agentes se agacha tras recibir los golpes. La mujer también se tira al suelo y se hace burla del supuesto desmayo. Pero, vuelve a ponerse de pie para arrebatarle la gorra y golpearle en la cabeza a la agente de la PMT.