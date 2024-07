Yoga, una herramienta para mantener la paz mental en la cuarentena

El aburrimiento y la falta de actividad física reinan entre las personas que se encuentran encerradas para evitar ser infectadas por el nuevo coronavirus. Sin embargo, algunos ejercicios y actividades como el yoga han ayudado a muchos a continuar con sus actividades en medio de la pandemia. Los expertos médicos confirman que también ayuda a mantener la tranquilidad y recomiendan su práctica durante la cuarentena.

De hecho, se ha convertido en una actividad tan popular e importante en todo el mundo que en 2014 las Naciones Unidas proclamaron el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. Pero la fecha se observará de manera muy diferente este año, ya que muchos de los lugares donde se practica esta disciplina permanecen cerrados o sólo permiten la entrada de pocas personas a la vez.

Sin embargo, muchos amantes del yoga realizarán esta actividad en sus casas, como lo han hecho desde que se implementó la cuarentena.

"Un gran número de personas están practicando yoga en casa en este momento ¡YogaWorks ha transmitido casi 10 mil clases a aproximadamente 100 mil asistentes! Y estamos viendo una gran demanda de talleres y formación en vivo, ya que la gente tiene tiempo para profundizar en estos días", dijo a Metro Lisa María, profesora de yoga en Yogaworks.

De hecho, miles de entusiastas del yoga están utilizando las nuevas tecnologías, plataformas como YouTube y aplicaciones como Zoom para practicar el yoga desde la comodidad de sus hogares y mantener sus mentes libres a través de la meditación que ofrece la disciplina. Y los estudios de yoga y profesores transmiten sus clases a distancia para mantener a sus estudiantes interesados.

¿Pero qué beneficios puede ofrecer el yoga durante la cuarentena? Según los expertos, esa actividad puede brindar apoyo emocional e incluso ayudar a evitar sustancias y conductas negativas.

"La práctica del yoga puede ayudar a satisfacer las necesidades personales de ejercicio, apoyo emocional e inspiración espiritual sin recurrir a sustancias o conductas que tengan efectos secundarios negativos o puedan causar adicción", explicó Scott Blossom, médico tradicional chino y profesor de yoga.

Pero, ¿qué se necesita para realizar esta actividad desde casa durante la cuarentena? Los profesores de yoga dicen que no es nada complicado y que hay muchas opciones en línea.

"Hay un montón de recursos a tu alcance, si tienes un estudio o un profesor local, ve a seguirlos en los medios sociales donde anunciarán sus clases en línea". También puedes suscribirte a servicios en línea como yogaglo.com, para el que enseño junto con una multitud de otros grandes maestros de yoga. O bien, puede encontrar clases gratuitas en YouTube con Adriene Mishler o Leslie Fightmaster", dijo a Metro Andrea Ferretti, directora creativa del Método de Yoga Jason Crandell y presentadora del Podcast de Yogaland.

ENTREVISTA









P: ¿Celebras el Día Internacional del Yoga?

– Honestamente, no es un día que celebremos muy activamente.Cada día es un día de yoga en nuestra casa.

Q: Háblanos de los beneficios de la práctica del yoga

– Hay tantos beneficios – realmente depende de la persona y de lo que necesite. Y los beneficios pueden cambiar a lo largo de su práctica. Para darte un ejemplo de mi vida, cuando estaba en mis veinte años, tenía mucho dolor de espalda por mi trabajo en el catering y el desarrollo de una práctica regular de yoga me ayudó con eso. A medida que me adentraba en el yoga, descubrí que calmaba mi sistema nervioso y mi mente. Cuando nuestra hija llegó a nuestras vidas, mi práctica física cambió profundamente porque simplemente no tenía tanto tiempo – ¡pero sigue estando ahí para ayudarme a sobrellevar el estrés y la falta de sueño!

Q: ¿La gente lo practica más durante la pandemia?

– Por supuesto. El estudio para el que enseño – Lovestory Yoga – se convirtió rápidamente en clases en vivo después de que el encierro ocurrió en San Francisco. Mis clases han estado llenas de estudiantes veteranos y nuevos estudiantes.

P: ¿Podría el yoga ayudar a hacer frente a la cuarentena?

– Quedarse en casa todo el día puede crear mucha fatiga. Por eso creo que es importante hacer todo el movimiento posible cada día. El yoga, las caminatas, hacer algo de ejercicio cardiovascular, son formas importantes de mantenerse saludable durante la cuarentena. El yoga puede ayudar a aliviar el sistema nervioso y calmar la ansiedad, lo que facilita el sueño.

VISIÓN DE LOS MAESTROS

¿Por qué deberías practicar yoga durante la cuarentena?

"Esta es una rara oportunidad para mirar profundamente en tu propio corazón y reevaluar cuál es tu verdadero propósito en este momento. Llegar a los amigos de su comunidad espiritual para apoyarse mutuamente para mantenerse enfocados en lo que este momento está exigiendo de todos nosotros".

Scott Blossom, médico tradicional chino y profesor de yoga en la sombra

"¡Disfruta tu tiempo en la alfombra! Cualquier cantidad de yoga es beneficiosa. No te estreses por la duración de tu práctica. Dese espacio y libérese de las presiones del perfeccionismo. El yoga no tiene que ser sobre poses complicadas. Practica estando presente y curioso sobre tu experiencia. Observa sin juzgar. El sentido del humor es útil. No hagas nada que duela".

Lisa María, profesora de yoga en Yogaworks.

300

millones de personas practican yoga en todo el mundo, según la Federación Internacional de Yoga.